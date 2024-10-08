Бої за Бахмут повторюються: війська РФ активно штурмують Торецьк, які перспективи у міста

Торецький напрямок останніми днями став найгарячішим на всьому східному фронті. На відміну від Вугледара, росіяни глибоко вклинилися в Торецьк по прямій і не заходять по флангах, але утримувати оборону від цього не легше. Фокус дізнався, чи є шанс зберегти місто.

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Російські війська 18-19 червня 2024 року почали повільне просування до Торецька Донецької області. Спершу окупанти захоплювали прилеглі населені пункти Залізне, Північне, Желанне, Сергіївка та Іванівка, також повідомлялося про захід росіян до південного приватного сектору та початок боїв за Торецьке кладовище.

Підрозділи російського угруповання "Центр" почали штурм міста 18 серпня 2024 року з трьох напрямків. Спроби захоплення міста тривають, до 8 жовтня ситуація складається не на користь ЗСУ. Зараз у Торецьку тривають міські бої "буквально за кожен під'їзд". Українські сили оборони намагаються зупинити ворога, стверджує речник оперативно-тактичного угруповання "Луганськ" Анастасія Бобовнікова.

Торецький напрямок, за її оцінками, перетворився на найгарячіший на східному фронті. Росіяни зайшли на східну околицю міста і просунулися в напрямку шахти "Центральна". Події постійно змінюються: ЗСУ відбивають у ворога вогневі пункти, але десь окупанти захоплюють українські позиції, уточнила речниця.

Росіяни не змінюють традиційну тактику ведення війни: розрівнюють місто з землею артилерією і потім штурмують його малими групами від трьох до п'яти осіб.

Російські військкори пишуть, що підрозділи ЗС РФ відсікли частину українського угруповання в Торецьку і нібито взяли його в оперативне оточення. Евакуація можлива лише кількома коридорами, причому один із них веде до підконтрольних ЗС РФ районів.

"Цей факт призвів до того, що частина українських військових, намагаючись вийти з Торецька, нарвалася на шквальний вогонь", — повідомляють мілітарі-пабліки.

Аналітики американського Інституту з вивчення війни (ISW) не побачили візуального підтвердження цих заяв.

Стратегічна важливість Торецька

Торецьк входить до Горлівсько-Єнакіївської агломерації, місто розташоване приблизно за 15 кілометрів на захід від Горлівки, яку окупували російські війська. Торецьк дає змогу захищати агломерацію "Костянтинівка-Краматорськ" і слугує плацдармом для майбутнього наступу ЗСУ на Горлівку.

Після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну Торецьк став важливим логістичним центром українських сил. Згідно з картою ресурсу Deep State, окупанти перебувають уже в центрі Торецька і захопили третину міста.

Російські війська перебувають у центрі Торецька

Генеральний штаб ЗСУ в ранковому бойовому зведенні не підтверджував просування ворожої армії в Торецьку. За даними військового командування, за підтримки авіації ворог здійснив 12 атак біля Торецька, Диліївки та Неліпівки.

Увійшли в Торецьк по прямій: війська РФ згадали бої за Бахмут

Перевага росіян у кількості піхоти, артилерії та авіації дозволяє їм дотримуватися класичної тактики ведення бойових дій. Говорити про виснаження ресурсів не доводиться: щомісяця ворог компенсує власні втрати.

Проте з підходом до кордону промзони загальна ситуація щодо просування в Торецьку ускладнилася, вважає військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

"Окупантам доводиться воювати за кожну домівку, але цей варіант боїв створює труднощі і для Сил оборони України. Тримати оборону під обстрілами російської артилерії вкрай непросто", — підкреслює він у розмові з Фокусом.

Бої за Торецьк відрізняються від наступу на Вугледар: російські підрозділи глибоко вклинилися в місто по прямій і поки що не рухалися по флангах. Входження в місто позбавляє ЗС РФ можливості здійснення швидких маневрів, зауважує військовий експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак.

"Існує велика ймовірність, що росіяни загрузнуть у Торецьку, як машина в болоті. Різка зміна ситуації можлива після пробиття флангів від Дачного і Диліївки на півдні, а також Залізного на півночі", — коментує він Фокусу.

Російські підрозділи глибоко вклинилися в Торецьк по прямій

Тактика окупантів у Торецьку схожа з битвою за Бахмут, одного з найбільш кровопролитних боїв російсько-української війни. Тоді ворог просувався ціною великих втрат під час вуличних боїв.

Частково повільне просування загарбників у Торецьку пояснюється втомою українських захисників і одночасною готовністю РФ зазнавати втрат і не шкодувати ресурсів для досягнення цілей.

"Звичайно, утримати Торецьк за такої динаміки буде проблематично. У найближчій перспективі ЗСУ ризикують втратити контроль над Селидовим і Торецьком. Можливо, на цьому ЗС РФ зупиняться, адже не менш активні бої відбуваються на Лимано-Куп'янському напрямку", — міркує полковник запасу, ексспікер Генерального штабу ЗСУ Владислав Селезньов у бесіді з Фокусом.

Аналітик упевнений, що 25-та зустріч у форматі "Рамштайн", запланована на 12 жовтня, не змінить стриману позицію українських партнерів і дива на фронті не станеться.

Нагадаємо, війська РФ тільки за серпень і вересень 2024 року окупували понад 684 кв. кілометри території Донецької області. До початку жовтня ЗС РФ вдалося захопити приблизно 62% регіону.

Командир 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних запорожців полковник Олександр Охріменко раніше підтвердив, що під час відступу з Вугледара забрали не всіх поранених бійців ЗСУ.