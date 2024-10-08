ЗС РФ зайшли у Торецьк, бої точаться за кожен під'їзд, — ОТУ "Луганськ"

Ситуація в місті надзвичайно динамічна, Сили оборони відбивають ворожі атаки в східній частині та подекуди відновлюють позиції.

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Російські окупанти зайшли до міста Торецьк на Донеччині. Зараз в населеному пункті точаться бої. Про це в ефірі телемарафону повідомила речниця ОТУ "Луганськ" Анастасія Бобовнікова.

"Ситуація нестабільна, бої ведуться буквально за кожен під’їзд. Сили оборони контратакують і повертають втрачені позиції, тому поки важко оцінити, яку частку Торецька вони контролюють", — розповіла вона.

Речниця ОТУ "Луганськ" додала, що ЗС РФ нині просунулися у напрямку шахти Центральна.

"Проте ситуація постійно змінюється – то ми відбиваємо у них вогневі пункти, то вони десь знищують наші. Однак ми їх постійно відновлюємо позиції та намагаємося повертати те, що захопили окупанти, не даємо їм просунутися", — сказала Анастасія Бобовнікова.

У зведенні Генштабу ЗСУ повідомили, що на Торецькому напрямку, де окупанти за підтримки авіації 11 разів атакували наші позиції поблизу Торецька, Диліївки та Неліпівки. Бойові дії тривають ще у двох локаціях.

Нагадаємо, що ЗС РФ хочуть зʼєднатися між Невським та Макіївкою для розширення зони контролю на річці Жеребець, звідки вони мають намір вибити Сили оборони.