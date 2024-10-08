ВС РФ зашли в Торецк, бои идут за каждый подъезд, — ОТУ "Луганск"

Ситуация в городе чрезвычайно динамичная, Силы обороны отражают вражеские атаки в восточной части и кое-где восстанавливают позиции.

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Российские оккупанты зашли в город Торецк в Донецкой области. Сейчас в населенном пункте идут бои. Об этом в эфире телемарафона сообщила пресс-секретарь ОТГ "Луганск" Анастасия Бобовникова.

"Ситуация нестабильная, бои ведутся буквально за каждый подъезд. Силы обороны контратакуют и возвращают утраченные позиции, поэтому пока трудно оценить, какую долю Торецка они контролируют", — рассказала она.

Спикер ОТГ "Луганск" добавила, что ВС РФ сейчас продвинулись в направлении шахты Центральная.

"Однако ситуация постоянно меняется — то мы отбиваем у них огневые пункты, то они где-то уничтожают наши. Однако мы их постоянно восстанавливаем позиции и пытаемся возвращать то, что захватили оккупанты, не даем им продвинуться", — сказала Анастасия Бобовникова.

В сводке Генштаба ВСУ сообщили, что на Торецком направлении, где оккупанты при поддержке авиации 11 раз атаковали наши позиции вблизи Торецка, Дилиевки и Нелиповки. Боевые действия продолжаются еще в двух локациях.

Напомним, что ВС РФ хотят соединиться между Невским и Макеевкой для расширения зоны контроля на реке Жеребец, откуда они намерены выбить Силы обороны.