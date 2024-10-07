Левофланговые клещи: основной акцент действий РФ возвращается в направлении Курахово, — военкор

ВС РФ хотят соединиться между Невским и Макеевкой для расширения зоны контроля на реке Жеребец, откуда они намерены выбить Силы обороны. Там остается под контролем ВСУ 4 села — Новосадово, Терны, Ямполовка и Торское, рассказывает военный журналист Богдан Мирошников.

Related video

Российские оккупанты продвигаются на Донетчине и формируют клещи на Кураховском направлении. Об этом в своем телеграм-канале сообщил военный журналист и блогер Богдан Мирошников.

По его информации, по состоянию на вечер, 7 октября, враг имеет продвижение в районе Горняка (400м), к западу от Цукурино (200 м), на 700 м к югу от Желанного, в районе Катериновки (500 м) и других.

Карта боев в Донецкой области

Также россияне продвинулись в районах Максимильяновки, Николаевки, Сухого Яра, к северу от Угледара и Водяного, в районе Богоявленки, Макеевки и Торецка.

"Враг хочет соединиться между Невским и Макеевкой для расширения зоны контроля на реке Жеребец. Они явно желают в ближайшее время полностью выбить наши силы с восточного берега реки. По сути, там остается четыре села под нашим контролем — Новосадово, Терны, Ямполовка и Торское. Основной акцент действий врага возвращается на Кураховское направление, после захвата оккупантами Угледара и выравнивания ЛБЗ там. Теперь они будут формировать левофланговые клещи Курахово", — считает Богдан Мирошников.

Он считает, что для этого ВС РФ достаточно захватить треугольник Успеновка-Катериновка-Богоявленка.

Напомним, что бойцы 3-й штурмовой бригады разгромили вражескую ДРГ на Лиманском направлении и отбили пленных ВСУ.