Бойцы 3-й штурмовой на Лиманском направлении отбили пленных ВСУ и позиции у россиян (видео)

Когда стало известно, что бойцы попали в плен, командир дал приказ на выезд группе быстрого реагирования для уничтожения ДРГ противника и спасения пленных.

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На Харьковщине во время боев бойцы 3-й штурмовой бригады отбили вражеские позиции и спасли украинских защитников, которые попали в плен к ВС РФ. Об этом сообщили в ТГр "Кременная" и подтвердили в пресс-службе 3-й штурмовой бригады.

"Во время передвижения между позициями на линии боевого соприкосновения (Лиманское направление) четверо украинских военнослужащих попали в засаду, устроенную ДРГ противника в количестве до 10 человек — но были спасены товарищами из Третьей отдельной штурмовой бригады. Захваченные врасплох, военнослужащие приданных бригаде подразделений не смогли оказать эффективного сопротивления, поэтому противник пленил их и под прикрытием лесополосы повел в направлении своих позиций", — говорится в сообщении.

Так, один из бойцов бригады благодаря БПЛА заметил подозрительное движение на участке вблизи линии боевого соприкосновения, а дежурный 3-й штурмовой выяснил, что группа украинских военнослужащих не достигла точки назначения и с ними нет связи. Далее бойцы начали выяснять причину, что заняло несколько минут. Когда стало известно, что бойцы попали в плен, командир дал приказ на выезд группе быстрого реагирования для уничтожения ДРГ противника и спасения пленных.

Военнослужащие Третьей штурмовой с ходу вступили в бой, связав противника огнем. Оставив пленных, враг вынужден был отстреливаться. Пленные быстро сориентировались в ситуации и смогли убежать и в течение суток самостоятельно вернуться на украинские позиции.

Враг был отброшен, положение наших войск на данном участке фронта восстановлено.

В бою украинские военнослужащие уничтожили диверсионную группу российских оккупантов, повредили и уничтожили укрепления противника и создали предпосылки для дальнейшего успеха на этом участке.

В 3-й штурмовой бригаде сообщили, что в плен к россиянам попали военнослужащие приданных сил и среди них: кадровый офицер в звании капитана, сержант и солдаты. Сейчас они находятся в безопасности и получают медицинскую помощь.

"После стабилизационных действий враг был отброшен, а положение сил бригады на занимаемом участке фронта — восстановлено. Все это — на героизме бойцов Третьей штурмовой, которые бросились на спасение ценой собственных жизней. Отомстим за каждого", — говорится в сообщении.

Напомним, что 7 октября в ОСУВ "Харьков" сообщили, что ВС РФ не захватывали повторно агрегатный завод в Волчанске Харьковской области, а в российских пабликах распространяют старое видео.