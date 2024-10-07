Бійці 3-ї штурмової на Лиманському напрямку відбили полонених ЗСУ і позиції у росіян (відео)

Коли стало відомо, що бійці потрапили в полон, командир дав наказ на виїзд групі швидкого реагування для знищення ДРГ противника та порятунку полонених.

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На Харківщині під час боїв бійці 3-ї штурмової бригади відбили ворожі позиції та врятували українських захисників, які потрапили в полон до ЗС РФ. Про це повідомили у ТГ "Кремінна" та підтвердили у пресслужбі 3-ї штурмової бригади.

"Під час пересування між позиціями на лінії бойового зіткнення (Лиманський напрямок) четверо українських військовослужбовців потрапили в засідку, влаштовану ДРГ противника у кількості до 10 осіб, але були врятовані побратимами з Третьої окремої штурмової бригади. Захоплені зненацька, військовослужбовці належних бригаді підрозділів не змогли надати ефективного опору, тож противник полонив їх і під прикриттям лісосмуги повів у напрямку своїх позицій", — йдеться у повідомленні.

Так, один із бійців бригади, завдяки БПЛА помітив підозрілий рух на ділянці поблизу лінії бойового зіткнення, а черговий 3-ї штурмової зʼясував, що група українських військовослужбовців не досягла точки призначення і з ними немає звʼязку. Далі бійці почали з'ясовувати причину, що зайняло кілька хвилин. Коли стало відомо, що бійці потрапили в полон, командир дав наказ на виїзд групі швидкого реагування для знищення ДРГ противника та порятунку полонених.

Військовослужбовці Третьої штурмової одразу розпочали бій, зв’язавши противника вогнем. Облишивши полонених, ворог змушений був відстрілюватися. Полонені швидко зорієнтувалися у ситуації і змогли втекти та протягом доби самостійно повернутися на українські позиції.

Ворога було відкинуто, положення наших військ на даній ділянці фронту відновлено.

У бою українські військовослужбовці знищили диверсійну групу російських окупантів, пошкодили та знищили укріплення противника, створивши передумови для подальшого успіху на цій ділянці.

У 3-й штурмовій бригаді повідомили, що в полон до росіян потрапили військовослужбовці цих сил, серед них: кадровий офіцер у званні капітана, сержант і солдати. Зараз вони перебувають у безпеці та отримують медичну допомогу.

"Після стабілізаційних дій ворога було відкинуто, а положення сил бригади на займаній ділянці фронту — відновлено. Усе це — на героїзмі бійців Третьої штурмової, які ринулися на порятунок ціною власних життів. Помстимося за кожного", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що 7 жовтня в ОСУВ "Харків" повідомили, що ЗС РФ не захоплювали повторно агрегатний завод у Вовчанську Харківської області, а у російських пабліках поширюють старе відео.