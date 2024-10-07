ЗС РФ начебто знову захопили агрегатний завод у Вовчанську: в ОТУ "Харків" відреагували

За словами речника ОТУ "Харків" Віталія Саранцева, відео, на якому окупанти вивішують російський триколор у вікні першого поверху будинку заводу, датоване липнем 2024 року.

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Російські окупаційні війська не захоплювали повторно агрегатний завод у Вовчанську Харківської області, а у російських пабліках поширюють старе відео. Про це KHARKIV Today повідомив речник оперативно-тактичного угруповання "Харків" Віталій Саранцев.

Так 7 жовтня у російських пабліках почали поширювати повідомлення про те, що бійці угруповання "Север" начебто вивісили російський прапор на території Вовчанського агрегатного заводу.

"Елітні підрозділи ГУР України "Стугна", "Юнгер", "Терор", "Парагон" та РДК розгромлені бійцями "Сєвєра". Контроль над територією підприємства відновлений", — йдеться у повідомленні.

Російський прапор у вікні першого поверху заводу у Вовчанську Фото: Скриншот

Водночас в останньому зведенні ОТУ "Харків" цієї інформації не підтверджували.

"У Вовчанську противник проводить активну розвідку за допомогою БпЛА, відновлює систему зв’язку, здійснює заходи логістичного забезпечення. Застосував ТОС-1А по районах міста", — йдеться у зведенні за 10 ранку 7 жовтня.

Крім того, у коментарі журналістам KHARKIV Today речник ОТУ "Харків" Віталій Саранцев заявив, що повідомлення росіян про захоплення заводу не відповідає дійсності.

"Це неправда. Вони показують відео, датоване липнем", — наголосив Саранцев.

Детальніше про те, що відбувається на Агрегатному заводі у Вовчанську, в ОТУ "Харків" пообіцяли розповісти пізніше.

Нагадаємо, 30 вересня лейтенант Збройних Сил України з позивним "Алекс" повідомив, що ЗС РФ намагались відбити завод у Вовчанську.

24 вересня підрозділи ГУР звільнили від російських окупантів Вовчанський агрегатний завод у Харківській області та знищили окупантів у всіх будівлях підприємства.