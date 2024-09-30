Мінус 17 одиниць техніки та купа трупів: ЗС РФ намагались відбити завод у Вовчанську (фото)

Українські військові розповідають, що бронемашини росіян були "під завʼязку" набиті десантниками.

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Ворог намагався штурмувати агрегатний завод у Вовчанську. Проте українські військові успішно відбили ворожий штурм та знищили велику кількість російських військових та техніки, повідомляє лейтенант Збройних Сил України з позивним Алекс у Telegram-каналі в понеділок, 30 вересня.

"Пацани впевнено зустріли 17 одиниць під*рської броні на Вовчанському напрямку. Окрім знищеного заліза, навколо них валяються купа трупів, так як майже всі коробочки були з десантом під завʼязку", — повідомив він.

Офіцер Армії оборони Ізраїлю, військовий оглядач, редактор Фокусу Ігаль Левін з посиланням на російські канали зазначає, що метою атаки було нове захоплення агрегатного заводу, який після тривалої облоги нещодавно зачистили бійці ГУР МОУ.

"Тобто росіяни пожертвували своїми людьми у вкрай м'ясній авантюрі, щоб знову спробувати захопити завод, утримання якого в оточенні й без того вартувало великих жертв", — додав він.

ЗС РФ намагались атакувати агрегатний завод

Невдала атака на агрегатний завод Фото: Балу HUB

Ситуація на Вовчанському агрегатному заводі

Нагадаємо, що 24 вересня підрозділи ГУР звільнили від російських окупантів Вовчанський агрегатний завод у Харківській області та знищили окупантів у всіх будівлях підприємства. Операцію провели кілька спеціальних груп, включно зі "Стугною", "Парагоном", РДК, "Юнґером", БДК і "Терором", а тривала вона кілька місяців — з моменту блокування російських підрозділів ще в червні.

Після звільнення заводу ситуація на Харківському напрямку залишається вкрай важкою, адже він став головною ціллю для ворога. ЗС РФ намагаються штурмувати українські позиції, найгарячішою ділянкою є район Вовчанська. Загалом ситуація на агрегатному заводі є "найбільш складною та напруженою", бо ворог знову намагається його окупувати.