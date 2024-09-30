ЗС РФ не можуть змиритися з втратою: що відбувається на заводі у Вовчанську, — ОТУ "Харків"

На Харківському напрямку складна ситуація, найгарячіше — в районі Вовчанська. Там у російських окупантів з’явилась "ціль №1".

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Після звільнення Вовчанського агрегатного заводу ситуація там вкрай напружена, адже він став головною ціллю для ворога. Про це в ефірі телемарафону 30 вересня розповів речник оперативно-тактичного угруповання "Харків" Віталій Саранцев.

Він повідомив, що загалом на Харківському напрямку ситуація залишається складною. ЗС РФ намагаються штурмувати українські позиції, найгарячішою ділянкою є район Вовчанська.

"Там противник спробував вчора тричі та сьогодні зранку знов намагався атакувати наші підрозділи під прикриттям важкої броньованої техніки", — зауважив військовий.

Він пояснив, що загарбники хотіли висадити десант, але зробити це їм не дали. Чотири машини зазнали ушкоджень і тоді ворог відмовився від виконання свого завдання.

Зі слів Саранцева, ситуація на Вовчанському агрегатному заводі — "найбільш складна і напружена". Об’єкт став "ціллю №1" для окупантів після звільнення та зачистки.

"Якоїсь тактичної чи стратегічної цілі він не має. Але водночас це для нього (ворога. — Ред.) був дуже потужний іміджевий удар, втрата цього об'єкта", — наголосив речник ОТУ "Харків".

Він розповів, що зараз ЗС РФ намагаються застосувати по заводу "максимальний спектр свого озброєння".

"Він (ворог. — Ред.) застосовує і важку вогнеметну систему ТОС-1А, і скидає КАБи. Тобто діє за стандартною для себе практикою. Коли те, що йому не дісталося, він знищує", — додав Саранцев.

Нагадаємо, 29 вересня представник ГУР Андрій Черняк розповів, що російські бійці намагаються знову захопити агрегатний завод у Вовчанську. Він наголошував, що звільнення об’єкта — це "величезна втрата" для РФ.

Боєць 24-ї ОШБр Станіслав Бунятов повідомив, що ЗС РФ намагались провести в районі Вовчанська масштабний механізований штурм. До операції були залучені майже 20 одиниць бронетехніки та сотні десантників.