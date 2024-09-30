17 МТ-ЛБ десантували сотню окупантів: в ЗСУ розповіли про наслідки штурму РФ під Вовчанськом

ЗС РФ почали активні штурмові дії на Вовчанському напрямку. Бійці ЗСУ прогнозують, що згодом ситуація може загостритися.

Related video

Російські окупанти в районі Вовчанська на Харківщині намагалися провести масштабний механізований штурм із залученням майже 2 десятків одиниць броньованої техніки та сотні десантників. Про це в своєму телеграм-каналі "Говорять Снайпер" повідомив боєць 24 ОШБр Станіслав Бунятов з позивним "Осман".

"Сьогодні до штурмових дій на Вовчанському напрямку було залучено 17 МТ-ЛБ, 3 танки та більше 100 осіб десанту. Знищено 16 МТ-ЛБ та підбито 1 танк, який разом з іншими зміг відступити. Зараз хлопці добивають рештки піхоти, основну масу вже відправили до Кобзона", — проінформував він.

Раніше інший боєць ЗСУ з позивним "Алекс" повідомляв, що сьогодні, 30 вересня, ЗС РФ почали активні штурмові дії на Вовчанському напрямку.

"Благо хлопці готові до такого розвитку подій. Проте далі може бути більше загострення", — поінформував він.

У Генштабі ЗСУ 30 вересня повідомили, що на Харківському напрямку відбулося три боєзіткнення поблизу Вовчанська. Також на Куп’янському напрямку точилося 13 боїв. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Вишневого, Кучерівки, Кругляківки, Новоосинового та Лозової.

Нагадаємо, що 29 вересня повідомлялося, що ЗС РФ намагаються відбити назад завод у Вовчанську. У ГУР Міноборони повідомили, що під час зачистки заводу ворожі ватажки "усвідомлювали безнадійність повернення контролю над об’єктом", але все одно змушували підлеглих оборонятись.