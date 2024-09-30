17 МТ-ЛБ десантировали сотню оккупантов: в ВСУ рассказали о последствиях штурма РФ под Волчанском

ВС РФ начали активные штурмовые действия на Волчанском направлении. Бойцы ВСУ прогнозируют, что впоследствии ситуация может обостриться.

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Российские оккупанты в районе Волчанска на Харьковщине пытались провести масштабный механизированный штурм с привлечением почти 2 десятков единиц бронированной техники и сотни десантников. Об этом в своем телеграмм-канале "Говорят Снайпер" сообщил боец 24 ОШБр Станислав Бунятов с позывным "Осман".

"Сегодня к штурмовым действиям на Волчанском направлении было привлечено 17 МТ-ЛБ, 3 танка и более 100 человек десанта. Уничтожено 16 МТ-ЛБ и подбит 1 танк, который вместе с другими смог отступить. Сейчас ребята добивают остатки пехоты, основную массу уже отправили в Кобзон", — проинформировал он.

Ранее другой боец ВСУ с позывным "Алекс" сообщал, что сегодня, 30 сентября, ВС РФ начали активные штурмовые действия на Волчанском направлении.

"Благо ребята готовы к такому развитию событий. Однако дальше может быть большее обострение", — проинформировал он.

В Генштабе ВСУ 30 сентября сообщили, что на Харьковском направлении произошло три боестолкновения вблизи Волчанска. Также на Купянском направлении велось 13 боев. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Вишневого, Кучеровки, Кругляковки, Новоосиново и Лозовой.

Напомним, что 29 сентября сообщалось, что ВС РФ пытаются отбить обратно завод в Волчанске. В ГУР Минобороны сообщили, что во время зачистки завода вражеские главари "осознавали безнадежность возвращения контроля над объектом", но все равно заставляли подчиненных обороняться.