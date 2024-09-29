"Огромная потеря": ВС РФ пытаются отбить обратно завод в Волчанске, — ГУР (видео)

Представитель ведомства Андрей Черняк рассказал, что на захваченном предприятии "происходили страшные, дикие, странные вещи". События там в очередной раз подтвердили, что российских бойцов не воспринимает за людей даже собственное командование.

Related video

24 сентября украинские военные освободили Волчанский агрегатный завод в Харьковской области. Враг уже пытается снова его оккупировать. Об этом 29 сентября в эфире телемарафона рассказал представитель Главного управления разведки (ГУР) Андрей Черняк.

Он сообщил, что операция по освобождению завода готовилась в течение нескольких недель.

"Это было нужно для того, чтобы максимально упростить логистику и обеспечение наших сил, которые находятся в этом регионе. В дальнейшем это даст возможность Силам обороны Украины вести контрнаступательные действия и выгонять врага с территории украинской земли", — объяснил Черняк.

Он подчеркнул, что освобождение завода — это "огромная потеря" для врага. Поэтому ВС РФ пытаются вести контрнаступательные действия.

"На самом деле там происходили страшные, дикие, странные вещи по отношению российских командиров к своим подчиненным. То есть мы можем говорить о преднамеренных убийствах, мы можем говорить о терроре. Это очередной пример, когда российский солдат, оказывается, не имеет никаких прав, и его вообще не считают за человека", — отметил представитель ведомства.

В ГУР добавили, что во время зачистки завода вражеские главари "осознавали безнадежность возвращения контроля над объектом", но все равно заставляли подчиненных обороняться. В результате оккупанты понесли "серьезные потери", а российские бойцы были обречены на "бессмысленную смерть" собственным командованием.

Напомним, командир подразделения "Стугна" с позывным "Линукс" 26 сентября рассказал, что на агрегатном заводе в Волчанске оккупантов расстреливали за больший глоток воды, чем было разрешено. Вражеские военные ели мясо собак и, вероятно, собственных сослуживцев.

В ОТГ "Харьков" информировали, что ВС РФ начали обустраивать тоннели в Волчанске. В армии объяснили, что захватчики планируют тайно перемещаться между домами.