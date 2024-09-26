ВС РФ начали обустраивать тоннели в Волчанске: в ОТГ "Харьков" рассказали, зачем

В командовании отметили, что ситуация в Харьковской области остается сложной и противник, не желая покидать регион, начал проводить инженерные работы по обустройству подземных тоннелей.

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Российские оккупанты не прекращают активные боевые действия в Харьковской области, в том числе в районе Волчанска. На этом участке фронта противник начал обустраивать тоннели. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативно-тактической группировки войск "Харьков".

В командовании отметили, что оперативная обстановка на Харьковском направлении остается сложной, однако Силы обороны дальше сдерживают давление со стороны российских оккупантов.

В районе населенного пункта Глубокое ВС РФ ночью осуществили дистанционное минирование противопехотными минами маршрутов личного состава ВСУ. А вот в Волчанске россияне усилили воздушную разведку с целью поиска подразделений Сил обороны.

"В Волчанске враг усилил воздушную разведку с целью выявления подразделений Сил обороны Украины, осуществляет единичные перемещения личного состава для пополнения текущих потерь. Отмечено проведение инженерных работ по обустройству противником тоннелей для скрытого перемещения между соседними домами", — говорится в сообщении.

Если говорить о потерях оккупантов, то за последние сутки они составили 136 человек. Из них 52 безвозвратные и 84 — санитарные. Также на направлении ОТГ "Харьков" враг потерял уничтоженными и поврежденными 84 единицы вооружения и военной техники.

Напомним, 26 сентября сообщалось, что у ВСУ появилась возможность вытеснить ВС РФ из Харьковской области. По словам аналитика Александра Мусиенко, агрегатный завод в Волчанске был важен для россиян, ведь позволял атаковать позиции украинских защитников. Теперь, когда он освобожден, для Сил обороны открываются новые возможности.