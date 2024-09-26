В плен взяли опытных "вагнеровцев": они пожаловались на проблемы ВС РФ

Двое оккупантов сдались сами, других двух Силы обороны захватили врасплох. Как выяснилось, один из военнопленных участвовал в марше на Москву в 2023 году.

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Нацгвардейцы захватили в плен на Харьковском направлении участника вагнеровского восстания в РФ. Деталями 25 сентября поделилась пресс-служба Оперативно-тактической группировки "Харьков".

13 бригада оперативного назначения НГУ "Хартия" пополнила обменный фронт на Харьковском направлении. Двое российских оккупантов сдались в плен сами, других двух защитники неожиданно захватили в стрелковом бою.

"Все пленные — бывшие заключенные, двое из них — "вагнеровцы" со стажем. Один из "вагнеровцев", в частности, участвовал в походе (Евгения, — ред.) Пригожина на Москву", — сообщило командование.

Военнопленные рассказали, что из-за постоянного огневого воздействия Сил обороны должны проходить пешком большое расстояние, чтобы лишь добраться до линии боестолкновения. Кроме того, из-за огневого контроля над логистическими путями ВС РФ не могут подвозить себе продукты с водой.

"Из-за этого они пили воду из луж", — передала пресс-служба жалобу пленных.

Отмечается, что разведывательные и ударные дроны нацгвардейцев также не дают россиянам возможности накопить силы для массовых атак.

Напомним, офицер спецподразделения ГУР "Тимура" с позывным "Викинг" рассказал, что на Волчанском агрегатном заводе взяли в плен примерно 20 вражеских бойцов. Еще несколько десятков захватчиков пополнили потери.

Представитель 33 ОМБр Назар Войтенков рассказал, что захваченный в плен молодой оккупант сразу выдал тайны командования. 19-летний россиянин хотел служить в Красноярске, но оказался на войне в Украине.