РФ отправила "кадыровцев" устраивать самосуд: оккупанты самоликвидируются, — комбат ВСУ

Военнослужащий Юрий Федоренко рассказал, что назначение "Ахмата" в Харьковской области — наказывать деморализованных бойцов ВС РФ. Однако это имеет обратный эффект, подталкивая испуганных захватчиков к радикальным поступкам.

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Россия перебросила в Харьковскую область "заградительные отряды" из боевиков чеченского спецподразделения "Ахмат". Об этом в эфире телеканала "Киев" 25 сентября рассказал командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92 отдельной штурмовой бригады Юрий Федоренко.

"На участке Глубокого противник продолжает совершать ударно-штурмовые действия. Интенсивность продолжается на среднем уровне. И так или иначе пытается накапливать дополнительные силы и средства для проведения ударно-штурмовых действий", — сообщил он.

Военный сообщил, что враг завел на направление Глубокого "Ахмат". По его словам, это свидетельствует о деморализованности российских оккупантов из-за действий Сил обороны.

"Потому что подразделения "Ахмат" появляются преимущественно там, где нужно навести порядок в российских оккупационных войсках — как в регулярных, так и в частной военной компании типа "Шторм-Z". Потому что именно кадыровцы имеют полноту власти по наказанию, принуждению и даже вынесению смертельных приговоров на поле боя", — пояснил Федоренко.

Он рассказал, что такие "заградительные отряды" ужасают захватчиков и заставляют к радикальным поступкам.

"Это влияет на российских оккупантов таким образом, что после получения несущественного ранения, например, ранения ноги (с которым они могут вернуться, им окажут помощь, и дальше продолжить существовать, потому что жизнью в РФ это назвать нельзя) противник выбирает пустить себе пулю в голову и на этом завершить свою жизнь", — отметил комбат.

Он подчеркнул, что бойцы ВС РФ "боятся своих же". По его словам, так страна-агрессорка воевала всегда.

"В руках Сил обороны находится инициатива в полной мере. Противник успеха не имеет. И мы понимаем, что со временем противник будет, к сожалению, наращивать свои усилия", — добавил Федоренко.

Напомним, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко заверил, что окружения Сил обороны в Угледаре не допустят. По его словам, в случае такого риска командование отдаст приказ о выходе из города.

В Forbes объяснили, что освобождение агрегатного завода в Волчанске устранило опасность для ВСУ. На то, чтобы выбить врага, ушло три месяца.