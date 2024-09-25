ВС РФ захватили Песчаное и продвигаются к реке Оскол, — комбат ВСУ о боях на Харьковщине

Южнее россияне захватили Невское, что возле Макеевки. Это дало им возможность форсировать реку Черный Жеребец с левого берега на правый.

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Россияне изменили тактику на Харьковщине и перешли к активным штурмовым действиям. Об этом в эфире телемарафона рассказал командир 1 штурмового батальона Третьей отдельной штурмовой бригады Владимир Фокин.

По его словам, ситуация в их полосе ответственности сложная, а россияне для постоянных штурмов "на ногах" задействуют тяжелую, автомобильную и колесную технику и группы от 6 до 10 человек.

"Ситуация тяжелая, потому что враг овладел полностью населенным пунктом Песчаное и продолжает продвигаться в сторону левого берега реки Оскол. И у него это очень неплохо получается. Фактически до берега реки ему остается два километра. Силы обороны он разрезает пополам и логистический маршрут, к примеру, Боровая, и севернее, в сторону Купянска — уже этого логистического маршрута не существует", — подчеркнул военный.

Речь идет о трассе "Боровая-Купянск-Узловой", сейчас она находится полностью под огневым контролем врага, до трассы на утро 24 сентября врагу оставалось менее 2 километров.

Южнее россияне захватили Невское, что возле Макеевки. Это дало им возможность форсировать реку Черный Жеребец с левого берега на правый.

"Я думаю, что они будут продолжать продвижение на запад и северо-запад, соединяться со своими силами в районе Макеевки. И дальше продвигаться на запад и северо-запад в сторону населенных пунктов Грековка, Шайковка, Чернещина, Нижнее и Верхнее Соленое", — добавил военный.

По его словам, ВС РФ постоянно пополняются ресурсами и быстро восстанавливают и ремонтируют поврежденную технику.

"Враг еженедельно получает на одну дивизию до тысячи новоприбывших бойцов, которые сразу переходят к штурмовым действиям. У врага проблем с живой силой нет, с боеприпасами проблем нет. Количество FPV-дронов, которое он использует на данный момент, где-то с их стороны 2 к 1. То есть, преимущество на их стороне, к сожалению", — резюмировал Владимир Фокин.

Напомним, что 24 сентября в ISW заявили, что захват Угледара не предоставит РФ какое-то особое оперативное преимущество для дальнейших наступательных операций в западной части Донецкой области.

Также сообщалось, что ВС РФ накапливают силы и готовятся к штурмам возле Кременной.