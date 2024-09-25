Захват Угледара не предоставит России оперативного преимущества для наступления в Донецкой области, — ISW

Аналитики отметили, что наступления под Угледаром и Покровском являются взаимоусиливающими и имеют целью растянуть украинские силы вдоль более широкого фронта в Донецкой области.

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Даже если российские оккупационные войска захватят Угледар, это вряд ли предоставит РФ какое-то особое оперативное преимущество для дальнейших наступательных операций в западной части Донецкой области. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) за 24 сентября.

"Потенциальный захват Россией Угледара вряд ли кардинально изменит ход наступательных операций на западе Донецкой области. Угледар не является особо важным логистическим узлом", — говорится в отчете.

Аналитики объяснили, что ВС РФ уже и так контролируют большинство основных дорог, ведущих к Угледару. Поэтому захват этого населенного пункта не предоставит российским войскам немедленного доступа к новой дороге, а также не отрежет украинские войска от дороги, которая имеет решающее значение для их материально-технического обеспечения.

"Потенциальный захват Угледара также не обязательно предоставит российским войскам выгодную позицию, с которой они смогут начать дальнейшие наступательные операции в других частях западной части Донецкой области", — говорится в отчете.

В то же время эксперты ISW подчеркнули, что то, насколько быстро россияне могут захватить весь Угледар, зависит от принятия решений украинской стороной.

В частности, если украинское командование решит, что риск окружения Угледара или затраты на его оборону слишком велики, то украинские войска могут отступить, что позволит ВС РФ захватить Угледар относительно быстро и без вступления в ближний бой. Однако, если украинские войска решат защищать Угледар и смогут предотвратить попытки россиян окружить его, то ВС РФ будет трудно прорваться через населенный пункт, который украинские войска укрепляли более двух лет.

"Если россияне не возьмут населенный пункт относительно быстро, на маневр российских войск на флангах Угледара может также повлиять начало осенних дождей, что значительно усложнит продвижение российских войск через преимущественно сельскую и сельскохозяйственную местность вокруг Угледара, поскольку она станет намного грязнее", — говорится в отчете.

Аналитики напомнили, что Россия как минимум дважды пыталась захватить Угледар в конце 2022 и в начале 2023 года. Обе попытки привели к значительным потерям российского личного состава и техники.

По предварительной оценке ISW, российские наступательные усилия под Угледаром и Покровском являются взаимоусиливающими и имеют целью растянуть украинские силы вдоль более широкого фронта в Донецкой области, но гипотетический захват россиянами Угледара не обязательно будет достаточно важным с оперативной точки зрения, чтобы растянуть украинские силы еще дальше в этом районе.

Напомним, 24 сентября издание Forbes сообщило, что ВС РФ могут отрезать 72 ОМБр Вооруженных сил Украины, которая 20 месяцев защищает Угледар.

В этот же день боец ВСУ с позывным "Алекс" сообщил, что оккупанты зашли на окраины Угледара и пытаются закрепиться.