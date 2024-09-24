ВС РФ зашли на окраины Угледара и пытаются закрепиться, — боец ВСУ

Мощного наката не было, но оккупанты смогли пробраться на крайние улицы. Сейчас Силы обороны здесь работают и выживают фактически только на дронах, особенно во время артиллерийского голода, добавил боец Станислав Бунятов.

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Российские оккупанты в Донецкой области смогли войти в город Угледар, которую штурмовали в последнее время. Они пробуют закрепиться в населенном пункте. Об этом в своем телеграм-канале "Офицер+" сообщил боец ВСУ с позывным "Алекс".

"П**ары смогли зайти на крайние улицы Угледара. Как такого мощного наката не было, в город получилось проникнуть мелким штурмовым группам противника, поэтому можно сделать вывод, что в данный момент там серая зона. П**ары туда заходят, не могут закрепиться, поэтому либо отходят, либо умирают", — проинформировал он.

Он отметил, что ситуация на флангах вокруг города и дальше остается сложной.

Также боец 24 ОШбр Станислав Бунятов с позывным "Осман" сообщил, что в целом ситуация складывается не в пользу ВСУ, а ВС РФ пользуются истощением Сил обороны и достигают успехов.

"Тактика "клещей" и "мяса" работает безотказно, о высоком профессионализме пехоты говорить сейчас сложно, но иногда подразделения у п**аров реально более подготовлены, чем наши. У них есть возможность экспериментировать, пробовать протискивать различные направления, дороги, тропы, привлекать одноразовых мотоциклистов и технику в неограниченном количестве, именно так п**ары и просочились на окраины самого Угледара", — рассказал он.

Военный добавил, что сейчас Силы обороны работают и выживают фактически только на дронах, особенно во время артиллерийского голода.

В утренней сводке Генштаба ВСУ 24 сентября сообщалось, что неподалеку Павловки и Угледара Донецкой области на Времовском направлении противник совершил восемь попыток захватить наши позиции.

Напомним, что ВС РФ могут отрезать 72 отдельную механизированную бригаду ВСУ, которая 20 месяцев защищает Угледар в Донецкой области.