Россияне пытаются отрезать 72 ОМБр под Угледаром, — Forbes

По словам журналистов, 72 ОМБр хорошо оснащена, однако за почти два года пребывания под Угледаром даже лучшие подразделения не смогут держать оборону вечно.

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Российские оккупационные войска могут отрезать 72 отдельную механизированную бригаду Вооруженных сил Украины, которая 20 месяцев защищает Угледар в Донецкой области. Об этом пишет Forbes.

"После почти двухлетних попыток вытеснить украинскую бригаду из Угледара, которые потерпели неудачу, российская 40 бригада морской пехоты и другие бригады и полки теперь пытаются обойти ее и отрезать. И им это понемногу удается", — говорится в сообщении.

Журналисты объяснили, что дороги и поля вокруг самого Угледара сильно заминированы, а все попытки россиян атаковать украинские позиции на БМП, мотоциклах или гольф-карах терпят неудачу. Однако дороги вблизи села Водяное в Покровском районе Донецкой области — менее опасны.

"Именно здесь россияне продвигаются под прикрытием боевых самолетов, которые сбрасывают мощные планерные бомбы", — говорится в статье.

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Корреспонденты Forbes подчеркнули что "смертоносная украинская бригада" достаточно хорошо оснащена танками Т-64, боевыми машинами БМП-2 и гаубицами М-109, но, по мнению журналистов, даже лучше всего оснащенная бригада не может держать оборону вечно.

"72-я механизированная бригада совершила редкий подвиг: почти два года защищала один и тот же прифронтовой город от постоянно больших сил противника. Теперь ей нужна помощь — если не замена", — говорится в материале.

Журналисты отметили, что, несмотря на то, что для украинцев уничтожать большинство россиян минами, беспилотниками, артиллерией и противотанковыми ракетами стало привычным, ВСУ не хватает современной техники, особенно для 14 новых бригад, которые сейчас формирует украинская армия, и которые потенциально могли бы заменить 72 ОМБр.

Напомним, 23 сентября боец Сил обороны с позывным "Мучной" сообщил, что ВС РФ выбили подразделения ВСУ с террикона под Селидово и захватили дачи под Угледаром.

22 сентября аналитики DeepState сообщили, что подразделения ВС РФ обходят Угледар с восточного и западного флангов.