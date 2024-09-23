ВС РФ выбили подразделения ВСУ с террикона под Селидово и захватили дачи под Угледаром, — боец

Кольцо вокруг Угледара сужается, надо принимать соответствующие решения, поэтому командование должно принимать какое-то решение, рассказал украинский защитник.

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Российские оккупанты имеют продвижение в районе Селидово и Угледара в Донецкой области. Об этом в своем телеграмм-канале сообщил боец Сил обороны с позывным "Мучной.

"Враг смог выбить наши подразделения и занять террикон шахты "Селидовская" при этом п**ары вышли на окраины Цукурино. Становится потихоньку громко, противник уже пытается штурмовать Цукурино, для этого они умышленно притормозили в направлении Горняка чтобы сосредоточить все силы западнее", — проинформировал он.

Боец также добавил, что россияне смогли продвинуться в направлении Угледара и уже контролируют район местных дач.

"Угледарские дачи находятся под контролем врага, одновременно с этим южнее шахты Южнодонбасская №3 уроды начали продавливать нас северо-восточнее города. Кольцо вокруг Угледара сужается, надо принимать соответствующие решения.

В утренней сводке Генштаба ВСУ 23 сентября сообщалось, что на Покровском направлении враг сосредотачивает немалые усилия в районе Селидово, а на Времовском направлении оккупанты совершили 6 атак украинских позиций вблизи Угледара.

Напомним, что 23 сентября сообщалось, что ВС РФ высадили десант под Селидово и закрепились в Остром.