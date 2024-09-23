ВС РФ высадили десант под Селидово и закрепились в Остром: какая ситуация на фронте

Лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" отмечает, что вражеский десант уничтожен возле железной дороги между Селидово и Цукурино, однако сам факт подобной ситуации "не является приятным". По данным Генштаба, за прошедшие сутки Силы обороны отбили 35 российских атак на Покровском направлении.

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Российские оккупанты имеют успехи на Покровском направлении. Они пытаются охватить Селидово с юга и высадить десант возле железной дороги. Об этом в своем телеграмм-канале "Офицер+" рассказал лейтенант ВСУ с позывным "Алекс".

"Вчера п**ары высадили смертников на БМП возле железной дороги между Селидовым и Цукуриным. Высадив десант, бехи начали убегать, подсвинки были уничтожены, но сам факт данной ситуации не является приятным, потому что п**ары пытаются все дальше и дальше охватить Селидово с юга", — проинформировал он.

Также российские оккупанты закрепились в Остром на Донетчине и выбить их оттуда сейчас задача нереальная. Об этом сообщил украинский блогер и волонтер Богдан Мирошников.

"Уже не идет речь о выбивании врага из села, или контратаки, сейчас бы ситуацию стабилизировать и закрепиться за селом, чтобы не как можно дольше пустить оккупанта в сторону Александрополя и Островского. До позавчерашней банзай-атаки, была возможность полностью зачистить село", — проинформировал он.

По его словам, остаток села на северо-западе окраины, где еще нет врага — серая зона.

В утренней сводке Генштаба ВСУ 23 сентября сообщалось, что на Покровском направлении наши защитники отбили 35 атак. Основные усилия враг сосредотачивал в районах Красного Яра, Воздвиженки, Новоторецка, Гродовки, Новогродовки, Селидово, Мариновки, Миролюбовки и Михайловки.

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Горняка, Цукурино, Желанного Второго, Георгиевки, Катериновки и Константиновки. В целом враг 28 раз пытался прорвать оборону наших войск на этом направлении.

На Времовском направлении оккупанты совершили шесть атак наших позиций вблизи Угледара.

Напомним, что 23 сентября сообщалось, что ВС РФ продвинулись возле 7 населенных пунктов в Донецкой области. ВС РФ интенсивно атакуют подразделения Сил обороны на Покровском направлении, в частности, враг в течение дня совершил 27 штурмовых и наступательных действий.