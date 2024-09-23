ВС РФ продвинулись возле 7 населенных пунктов в Донецкой области (карта)

ВС РФ интенсивно атакуют подразделения Сил обороны на Покровском направлении, в частности, враг в течение дня совершил 27 штурмовых и наступательных действий.

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Российские оккупанты за минувшие сутки имеют продвижение в Донецкой области. Враг имеет успехи в районах 7 населенных пунктов. Об этом сообщили аналитики DeepState.

"Враг продвинулся возле Нью-Йорка, Цукурино, Горняка, Водяного, Угледара, Пречистовки и в Торецке", — говорится в сообщении.

В вечерней сводке Генштаба ВСУ 22 сентября сообщалось, что ВС РФ интенсивно атакуют подразделения Сил обороны на Покровском направлении, в частности, враг в течение дня совершил 27 штурмовых и наступательных действий. Наибольшая активность российских оккупантов сохраняется в районах Мариновки, Новоторецка, Миролюбовки. По предварительным подсчетам, Силы обороны ликвидировали 145 и ранили 163 оккупанта. Уничтожено РСЗО БМ-21 "Град", 6 артиллерийских систем, танк, БМП, 2 противотанковых средства, 5 автомобилей и 3 мотоцикла захватчиков. Также повреждены 13 артиллерийских систем, два танка, БМП и 12 автомобилей.

На Кураховском направлении произошло 11 боевых столкновений. Войска РФ пытались продвинуться в районах населенных пунктов Горняк, Цукурино, Желанное Второе, Екатериновка и Константиновка.

На Времовском направлении отбита одна атака вражеских подразделений, идут три боя в районе Угледара.

Напомним, что по данным ВСУ, российские войска 22 сентября пережили один из самых смертоносных дней за последние месяцы, понеся огромные потери в танках, боевых бронированных машинах и военнослужащих.