По данным ВСУ российские войска пережили один из самых смертоносных дней за последние месяцы, понеся огромные потери в танках, боевых бронированных машинах и военнослужащих.

Related video

По данным Министерства обороны Украины, Россия потеряла около 642 420 военнослужащих с момента вторжения в феврале 2022 года, причем только за последние сутки погибло 1500 солдат. Это одна из самых высоких потерь российских войск за один день с мая. Об этом сообщает Newsweek.

Последние данные, опубликованные Киевом в воскресенье, свидетельствуют о значительном увеличении потерь в рядах российских войск в ходе продолжающихся боев на восточной линии фронта и в российской Курской области.

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения Фото: Генштаб ВСУ

Что касается военной техники, то последние данные Киева свидетельствуют о серьезном ущербе, нанесенном российской бронетехнике.

По оценкам, с начала вторжения Россия потеряла 8768 танков, 22 из которых были уничтожены за последние 24 часа.

Количество уничтоженных боевых бронированных машин возросло до 17 222, при этом за минувшие сутки было уничтожено 52 единицы техники.

Эти цифры представляют собой самый большой однодневный всплеск потерь танков и бронетехники, о котором сообщил Киев за несколько месяцев.

Артиллерийские системы также подверглись значительному удару: за последние сутки было уничтожено 63 российских артиллерийских установки. Общее количество артиллерийских систем, потерянных Москвой, теперь составляет 18 333.

Получить точное число потерь войск сложно, поскольку обе стороны не публикуют официальных оценок, а Москва не обновляла данные о числе погибших с сентября 2022 года, когда она заявила, что погибло чуть менее 6000 ее солдат.

Хотя цифры Киева затмевают западные оценки — например, отчет BBC, предполагающий, что потери россиян составили около 70 000 человек, — вещатель также заявил, что реальные цифры, вероятно, "значительно выше". Их оценка, основанная на проверенных некрологах и сообщениях СМИ, вероятно, занижена из-за сложностей со сбором точных данных с поля боя.

России пока не удалось вытеснить украинские войска из Курска, и ей пришлось эвакуировать свои города и отводить войска с линии фронта, чтобы остановить наступление Киева.

В то же время под Угледаром сохраняется напряженная обстановка. Украинские подразделения могут иметь проблемы с поставками оружия и боеприпасов, объяснили аналитики DeepState. Так как оккупанты стремятся перерезать логистику.