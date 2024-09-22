Найсмертоносніший день для ЗС РФ з травня: за минулу добу Росія втратила 1500 солдатів

За даними ЗСУ, російські війська пережили один із найсмертоносніших днів за останні місяці, зазнавши величезних втрат у танках, бойових броньованих машинах і військовослужбовцях.

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За даними Міністерства оборони України, Росія втратила приблизно 642 420 військовослужбовців із моменту вторгнення в лютому 2022 року, до того ж тільки за останню добу загинуло 1500 солдатів. Це одна з найвищих втрат російських військ за один день із травня. Про це повідомляє Newsweek.

Останні дані, опубліковані Києвом у неділю, свідчать про значне збільшення втрат у лавах російських військ під час боїв, що тривають на східній лінії фронту і в російській Курській області.

Втрати російських окупантів від початку повномасштабного вторгнення Фото: Генштаб ЗСУ

Що стосується військової техніки, то останні дані Києва свідчать про серйозні збитки, завдані російській бронетехніці.

За оцінками, з початку вторгнення Росія втратила 8768 танків, 22 з яких було знищено за останні 24 години.

Кількість знищених бойових броньованих машин зросла до 17 222, при цьому за минулу добу було знищено 52 одиниці техніки.

Ці цифри являють собою найбільший одноденний сплеск втрат танків і бронетехніки, про який повідомив Київ за кілька місяців.

Артилерійські системи також зазнали значного удару: за останню добу було знищено 63 російські артилерійські установки. Загальна кількість артилерійських систем, втрачених Москвою, тепер становить 18 333.

Отримати точну кількість втрат військ складно, оскільки обидві сторони не публікують офіційних оцінок, а Москва не оновлювала даних про кількість загиблих із вересня 2022 року, коли вона заявила, що загинуло трохи менше ніж 6000 її солдатів.

Хоча цифри Києва затьмарюють західні оцінки — наприклад, звіт BBC, який припускає, що втрати росіян становили близько 70 000 осіб, — мовник також заявив, що реальні цифри, ймовірно, "значно вищі". Їхня оцінка, заснована на перевірених некрологах і повідомленнях ЗМІ, імовірно, занижена через складнощі зі збором точних даних із поля бою.

Росії поки не вдалося витіснити українські війська з Курська, і їй довелося евакуювати свої міста і відводити війська з лінії фронту, щоб зупинити наступ Києва.

Водночас під Вугледаром зберігається напружена обстановка. Українські підрозділи можуть мати проблеми з постачанням зброї та боєприпасів, пояснили аналітики DeepState. Адже окупанти прагнуть перерізати логістику.