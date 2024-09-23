ЗС РФ просунулися біля 7 населених пунктів на Донеччині (карта)

ЗС РФ інтенсивно атакують підрозділи Сил оборони на Покровському напрямку, зокрема, ворог протягом дня здійснив 27 штурмових і наступальних дій.

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Російські окупанти за минулу добу мають просування на Донеччині. Ворог має успіхи в районах 7 населених пунктів. Про це повідомили аналітики DeepState.

"Ворог просунувся біля Нью-Йорка, Цукуриного, Гірника, Водяного, Вугледара, Пречистівки та в Торецьку", — йдеться в повідомленні.

У вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ 22 вересня повідомлялося, що ЗС РФ інтенсивно атакують підрозділи Сил оборони на Покровському напрямку, зокрема, ворог протягом дня здійснив 27 штурмових і наступальних дій. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах Маринівки, Новоторецька, Миролюбівки. За попередніми підрахунками, Сили оборони ліквідували 145 та поранили 163 окупанта. Знищено РСЗВ БМ-21 "Град", 6 артилерійських систем, танк, БМП, 2 протитанкових засоби, 5 автомобілів та 3 мотоцикли загарбників. Також пошкоджено 13 артилерійських систем, два танки, БМП та 12 автомобілів.

На Курахівському напрямку відбулося 11 бойових зіткнень. Війська РФ намагалися просунутися в районах населених пунктів Гірник, Цукурине, Желанне Друге, Катеринівка та Костянтинівка.

На Времівському напрямку відбито одну атаку ворожих підрозділів, точаться три бої в районі Вугледару.

Нагадаємо, що за даними ЗСУ, російські війська 22 вересня пережили один із найсмертоносніших днів за останні місяці, зазнавши величезних втрат у танках, бойових броньованих машинах і військовослужбовцях.