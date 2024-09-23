ЗС РФ висадили десант під Селидовим і закріпилися в Гострому: яка ситуація на фронті

Лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс" наголошує, що ворожий десант знищено біля залізниці між Селидовим та Цукуриним, однак сам факт ситуації "не є приємним". За даними Генштабу, впродовж минулої доби Сили оборони відбили 35 російських атак на Покровському напрямку.

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Російські окупанти мають успіхи на Покровському напрямку. Вони намагаються охопити Селидове з півдня та висадити десант біля залізниці. Про це в своєму телеграм-каналі "Офіцер+" розповів лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс".

"Вчора п**ари висадили смертників на БМП біля залізниці між Селидовим та Цукуриним. Висадивши десант, бехи почали тікати, підсвинки були знищені, але сам факт даної ситуації не є приємним, бо п**ари намагаються все далі і далі охопити Селидове з півдня", — проінформував він.

Також російські окупанти закріпилися в Гострому на Донеччині і вибити їх звідти зараз завдання нереальне. Про це повідомив український блогер і волонтер Богдан Мірошніков.

"Вже не йдеться про вибиття ворога з села, або контратаки, зараз би ситуацію стабілізувати та закріпитися за селом, щоб якомога довше не пускати окупанта в бік Олександропіля та Острівського. До позавчорашньої банзай-атаки була можливість повністю зачистити село", — проінформував він.

За його словами, залишок села на північному-заході околиці, де ще немає ворога — сіра зона.

В ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 23 вересня повідомлялося, що на Покровському напрямку наші захисники відбили 35 атак. Основні зусилля ворог зосереджував у районах Красного Яру, Воздвиженки, Новоторецька, Гродівки, Новогродівки, Селидового, Маринівки, Миролюбівки та Михайлівки.

На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Гірника, Цукуриного, Желанного Другого, Георгіївки, Катеринівки та Костянтинівки. Загалом ворог 28 разів намагався прорвати оборону наших військ на цьому напрямку.

На Времівському напрямку окупанти здійснили шість атак наших позицій поблизу Вугледару.

Нагадаємо, що 23 вересня повідомлялося, що ЗС РФ просунулися біля 7 населених пунктів на Донеччині. ЗС РФ інтенсивно атакують підрозділи Сил оборони на Покровському напрямку, зокрема, ворог протягом дня здійснив 27 штурмових і наступальних дій.