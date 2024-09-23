ЗС РФ вибили підрозділи ЗСУ з терикона під Селидовим і захопили дачі під Вугледаром, — боєць

Кільце навколо Вугледару звужується, треба приймати відповідні рішення, тож командування має ухвалювати якесь рішення, розповів український захисник.

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Російські окупанти мають просування в районі Селидового та Вугледара на Донеччині. Про це в своєму телеграм-каналі повідомив боєць Сил оборони з позивним "Мучной.

"Ворог зміг вибити наші підрозділи та зайняти терикон шахти "Селидівська" при цьому п**ари вийшли на околиці Цукуриного. Стає потихеньку гучно, противник вже намагається штурмувати Цукурине, для цього вони навмисне пригальмували в напрямку Гірника щоб зосередити всі сили західніше", — проінформував він.

Боєць також додав, що росіяни змогли просунутися в напрямку Вугледара і вже контролюють район місцевих дач.

"Вугледарські дачі перебувають під контролем ворога, одночасно з цим південніше шахти Південнодонбаська №3 виродки почали продавлювати нас північно-східніше міста. Кільце навколо Вугледару звужується, треба приймати відповідні рішення.

В ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 23 вересня повідомлялося, що на Покровському напрямку ворог зосереджує чималі зусилля в районі Селидового, а на Времівському напрямку окупанти здійснили 6 атак українських позицій поблизу Вугледара.

Нагадаємо, що 23 вересня повідомлялося, що ЗС РФ висадили десант під Селидовим і закріпилися в Гострому.