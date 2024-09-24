ЗС РФ зайшли на околиці Вугледара та намагаються закріпитися, — боєць ЗСУ

Потужного накату не було, але окупанти змогли пробратися на крайні вулиці. Зараз Сили оборони тут працюють і виживають фактично тільки на дронах, особливо в час артилерійського голоду, додав боєць Станіслав Бунятов.

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Російські окупанти на Донеччині змогли увійти в місто Вугледар, яке штурмували останнім часом. Вони пробують закріпитися в населеному пункті. Про це в своєму телеграм-каналі "Офіцер+" повідомив боєць ЗСУ з позивним "Алекс".

"П**ари змогли зайти на крайні вулиці Вугледара. Як такого потужного накату не було, в місто вийшло проникнути дрібним штурмовим групам противника, тому можна зробити висновок, що в даний момент там сіра зона. П**ари туди заходять, не можуть закріпитись, тому або відходять, або помирають", — проінформував він.

Він зауважив, що ситуація на флангах навколо міста і далі залишається складною.

Також боєць 24 ОШбр Станіслав Бунятов з позивним "Осман" повідомив, що загалом ситуація складається не на користь ЗСУ, а ЗС РФ користуються виснаженням Сил оборони і досягають успіхів.

"Тактика "кліщів" та "мʼяса" працює безвідмовно, про високий професіоналізм піхоти говорити зараз складно, але подекуди підрозділи у п**арів реально більш підготовлені, ніж наші. У них є можливість експериментувати, пробувати протискати різні напрямки, дороги, стежки, залучати одноразових мотоциклістів та техніку у необмеженій кількості, саме так п**ари і просочились на окраїни самого Вугледара", — розповів він.

Військовий додав, що зараз Сили оборони працюють і виживають фактично тільки на дронах, особливо в час артилерійського голоду.

У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 24 вересня повідомлялося, що неподалік Павлівки та Вугледара Донецької області на Времівському напрямку противник здійснив вісім спроб захопити наші позиції.

Нагадаємо, що ЗС РФ можуть відрізати 72 окрему механізовану бригаду ЗСУ, яка 20 місяців захищає Вугледар у Донецькій області.