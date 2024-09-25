Захоплення Вугледара не надасть Росії оперативної переваги для наступу на Донеччині, — ISW

Аналітики зазначили, що наступи під Вугледаром і Покровськом є взаємопідсилюючими та мають на меті розтягнути українські сили вздовж ширшого фронту в Донецькій області.

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Навіть якщо російські окупаційні війська захоплять Вугледар, це навряд чи надасть РФ якусь особливу оперативну перевагу для подальших наступальних операцій у західній частині Донецької області. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) за 24 вересня.

"Потенційне захоплення Росією Вугледара навряд чи кардинально змінить хід наступальних операцій на заході Донецької області. Вугледар не є особливо важливим логістичним вузлом", — йдеться у звіті.

Аналітики пояснили, що ЗС РФ вже й так контролюють більшість основних доріг, що ведуть до Вугледара. Тому захоплення цього населеного пункту не надасть російським військам негайного доступу до нової дороги, а також не відріже українські війська від дороги, яка має вирішальне значення для їхнього матеріально-технічного забезпечення.

"Потенційне захоплення Вугледара також не обов'язково надасть російським військам вигідну позицію, з якої вони зможуть розпочати подальші наступальні операції в інших частинах західної частини Донецької області", — йдеться у звіті.

Водночас експерти ISW підкреслили, що те, наскільки швидко росіяни можуть захопити весь Вугледар, залежить від ухвалення рішень українською стороною.

Зокрема, якщо українське командування вирішить, що ризик оточення Вугледара або витрати на його оборону занадто великі, то українські війська можуть відступити, що дозволить ЗС РФ захопити Вугледар відносно швидко і без вступу в ближній бій. Однак, якщо українські війська вирішать захищати Вугледар і зможуть запобігти спробам росіян оточити його, то ЗС РФ буде важко прорватися через населений пункт, який українські війська укріплювали понад два роки.

"Якщо росіяни не візьмуть населений пункт відносно швидко, на маневр російських військ на флангах Вугледара може також вплинути початок осінніх дощів, що значно ускладнить просування російських військ через переважно сільську та сільськогосподарську місцевість навколо Вугледара, оскільки вона стане набагато бруднішою", — йдеться у звіті.

Аналітики нагадали, що Росія щонайменше двічі намагалась захопити Вугледар наприкінці 2022 та на початку 2023 року. Обидві спроби призвели до значних втрат російського особового складу та техніки.

За попередньою оцінкою ISW, російські наступальні зусилля під Вугледаром і Покровськом є взаємопідсилюючими і мають на меті розтягнути українські сили вздовж ширшого фронту в Донецькій області, але гіпотетичне захоплення росіянами Вугледара не обов'язково буде достатньо важливим з оперативної точки зору, щоб розтягнути українські сили ще далі в цьому районі.

Нагадаємо, 24 вересня видання Forbes повідомило, що ЗС РФ можуть відрізати 72 ОМБр Збройних сил України, яка 20 місяців захищає Вугледар.

У цей же день боєць ЗСУ з позивним "Алекс" повідомив, що окупанти зайшли на околиці Вугледара та намагаються закріпитися.