ВС РФ накапливают силы и готовятся к штурмам возле Кременной, — боец ВСУ (карта

По словам военнослужащего Станислава Бунятова, оккупанты пытаются сформировать стальной кулак, чтобы прорвать участок фронта.

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Российские оккупанты начали стягивать силы в районе Кременной. Об этом в своем телеграм-канале "Говорят Снайпер" сообщил боец 24 ОШбр Станислав Бунятов с позывным "Осман".

"Сейчас враг накапливает технику и двуногих в районе Кременной, готовятся к новым штурмам. Активность всех направлений имеет какое-то логическое объяснение. Я склоняюсь к мысли, что ни одна армия не может воевать с нынешней интенсивностью на долгосрочной перспективе. Обычно, имея такое количество техники и о/с, армия образует стальной кулак, рвет участок фронта, проводит большую операцию, отдыхает в обороне и в дальнейшем повторяет свои действия", — написал военный.

Он отметил, что на абсолютно всех направлениях ВС РФ "лезут, как тараканы" с относительно небольшим количеством техники, отрывая "кусочки фронта".

"Либо это те действия, на которые они способны, либо в командовании ВС РФ нет общей военной цели на фронте, каждый командир строит себе карьеру и показывает царю результаты, которые на фоне нынешней войны всех удовлетворяют", — написал "Осман".

В утренней сводке Генштаба ВСУ 24 сентября сообщалось, что на Северском направлении Силами обороны остановлена одна атака неподалеку Федоровки.

Напомним, что ВС РФ зашли на окраины Угледара и пытаются закрепиться. Мощного наката не было, но оккупанты смогли пробраться на крайние улицы. Сейчас Силы обороны здесь работают и выживают фактически только на дронах.