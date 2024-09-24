ЗС РФ накопичують сили та готуються до штурмів біля Кремінної, — боєць ЗСУ (карта

За словами військовослужбовця Станіслава Бунятова, окупанти намагаються сформувати сталевий кулак, щоб прорвати ділянку фронту.

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Російські окупанти почали стягувати сили в районі Кремінної. Про це в своєму телеграм-каналі "Говорять Снайпер" повідомив боєць 24 ОШбр Станіслав Бунятов з позивним "Осман".

"Зараз ворог накопичує техніку та двоногих в районі Кремінної, готуються до нових штурмів. Активність всіх напрямків має якесь логічне пояснення. Я схиляюся до думки, що жодна армія не може воювати з нинішньою інтенсивністю на довгостроковій перспективі. Зазвичай, маючи таку кількість техніки та о/с, армія утворює сталевий кулак, рве ділянку фронту, проводить велику операцію, відпочиває в обороні та надалі повторює свої дії", — написав військовий.

Він зауважив, що на абсолютно всіх напрямках ЗС РФ "лізуть, як таргани" з відносно невеликою кількістю техніки, відриваючи "шматочки фронту".

"Або це ті дії, на які вони спроможні, або в командуванні ЗС РФ немає спільної воєнної мети на фронті, кожен командир будує собі карʼєру і показує царю результати, які на фоні нинішньої війни всіх задовольняють", — написав "Осман".

У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 24 вересня повідомлялося, що на Сіверському напрямку Силами оборони зупинено одну атаку неподалік Федорівки.

Нагадаємо, що ЗС РФ зайшли на околиці Вугледара та намагаються закріпитися. Потужного накату не було, але окупанти змогли пробратися на крайні вулиці. Зараз Сили оборони тут працюють і виживають фактично тільки на дронах.