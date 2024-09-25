ЗС РФ захопили Піщане і просуваються до річки Оскіл, — комбат ЗСУ про бої на Харківщині

Південніше росіяни захопили Невське, що біля Макіївки. Це дало їм можливість форсувати річку Чорний Жеребець з лівого берега на правий.

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Росіяни змінили тактику на Харківщині і перейшли до активних штурмових дій. Про це в ефірі телемарафону розповів командир 1 штурмового батальйону Третьої окремої штурмової бригади Володимир Фокін.

За його словами, ситуація в їхній смузі відповідальності складна, а росіяни для постійних штурмів "на ногах" задіюють важку, автомобільну та колісну техніку і групи від 6 до 10 осіб.

"Ситуація важка, тому що ворог оволодів повністю населеним пунктом Піщане і продовжує просуватися в бік лівого берегу річки Оскіл. І у нього це дуже непогано виходить. Фактично до берега річки йому залишається два кілометри. Сили оборони він розрізає навпіл і логістичний маршрут, до прикладу, Борова, і північніше, в сторону Куп’янська — вже цього логістичного маршруту не існує", — підкреслив військовий.

Йдеться про трасу "Борова-Куп'янськ-Вузловий", зараз вона перебуває повністю під вогневим контролем ворога, до траси на ранок 24 вересня ворогу залишалось менше 2 кілометрів.

Південніше росіяни захопили Невське, що біля Макіївки. Це дало їм можливість форсувати річку Чорний Жеребець з лівого берега на правий.

"Я думаю, що вони продовжуватимуть просування на захід та північний захід, з’єднуватись зі своїми силами в районі Макіївки. І далі просуватися на захід та північний захід в бік населених пунктів Греківка, Шайківка, Чернещине , Нижнє та Верхнє Солоне", — додав військовий.

За його словами, ЗС РФ постійно поповнюються ресурсами та швидко відновлюють і ремонтують пошкоджену техніку.

"Ворог щотижня отримує на одну дивізію до тисячі новоприбулих бійців, які одразу переходять до штурмових дій. У ворога проблем з живою силою немає, з боєприпасами проблем немає. Кількість FPV–дронів, яку він використовує на даний момент, десь з їх боку 2 до 1. Тобто, перевага на їх боці, на жаль", — резюмував Володимир Фокін.

Нагадаємо, що 24 вересня в ISW заявили, що захоплення Вугледара не надасть РФ якусь особливу оперативну перевагу для подальших наступальних операцій у західній частині Донецької області.

Також повідомлялося, що ЗС РФ накопичують сили та готуються до штурмів біля Кремінної.