РФ відправила "кадирівців" влаштовувати самосуд: окупанти самоліквідуються, — комбат ЗСУ

Військовослужбовець Юрій Федоренко розповів, що призначення "Ахмату" на Харківщині — карати деморалізованих бійців ЗС РФ. Однак це має зворотний ефект, підштовхуючи переляканих загарбників до радикальних вчинків.

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Росія перекинула у Харківську область "загороджувальні загони" з бойовиків чеченського спецпідрозділу "Ахмат". Про це в ефірі телеканалу "Київ" 25 вересня розповів командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92 окремої штурмової бригади Юрій Федоренко.

"На відрізку Глибокого противник продовжує вчиняти ударно-штурмові дії. Інтенсивність триває на середньому рівні. І так чи інакше намагається накопичувати додаткові сили та засоби для проведення ударно-штурмових дій", — повідомив він.

Військовий повідомив, що ворог завів на напрямок Глибокого "Ахмат". З його слів, це свідчить про деморалізованість російських окупантів через дії Сил оборони.

"Бо підрозділи "Ахмат" з’являються переважно там, де потрібно навести лад в російських окупаційних військах — як у регулярних, так і у приватній військовій компанії типу "Шторм-Z". Тому що саме кадировці мають повноту влади щодо покарання, примусу і навіть винесення смертельних вироків на полі бою", — пояснив Федоренко.

Він розповів, що такі "загороджувальні загони" жахають загарбників та змушують до радикальних вчинків.

"Це впливає на російських окупантів таким чином, що після отримання несуттєвого поранення, наприклад, поранення ноги (з яким вони можуть повернутися, їм нададуть допомогу, і далі продовжити існувати, бо життям у РФ це назвати не можна) противник обирає пустити собі кулю в голову і на цьому завершити своє життя", — зазначив комбат.

Він підкреслив, що бійці ЗС РФ "бояться своїх же". З його слів, так країна-агресорка воювала завжди.

"В руках Сил оборони знаходиться ініціатива повною мірою. Противник успіху не має. І ми розуміємо, що з часом противник буде, на жаль, нарощувати свої зусилля", — додав Федоренко.

Нагадаємо, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко запевнив, що оточення Сил оборони у Вугледарі не допустять. З його слів, в разі такого ризику командування віддасть наказ про вихід з міста.

У Forbes пояснили, що звільнення агрегатного заводу у Вовчанську усунуло небезпеку для ЗСУ. На те, щоб вибити ворога, пішло три місяці.