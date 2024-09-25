Став пасткою для росіян: Forbes пояснило, чим важливе звільнення агрегатного заводу у Вовчанську

Журналісти зазначили, що агрегатний завод у Вовчанську міг би функціонувати як своєрідна база для прикриття російських військ, які переправлялися через річку Вовча.

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Звільнення Вовчанського агрегатного заводу усуває небезпеку, яку ЗС РФ становили для української армії, яка просувається на північ до захопленого Росією Вовчанська. Про це пише Forbes.

Для того, щоб вибити окупантів з заводу знадобилось три місяці, протягом яких Збройні сили України скидали бомби, а також переслідували росіян на заводі за допомогою безпілотників і снайперів.

Коли російський наступ у Вовчанську пішов на спад цього літа, українські контратаки поступово відсунули лінію фронту в місті далі на північ, залишивши росіян на хімічному заводі ще більш ізольованими, ніж раніше.

Розвідувальне управління дочекалося, поки вцілілі росіяни виснажаться, а потім штурмувало комплекс щонайменше чотирма окремими командами спецпризначенців. Вони увірвалися на завод і зачистили його кімнату за кімнатою в ході операції, яку управління описало як "надзвичайно складну і успішну".

"Бійці ГУР здійснювали планомірну зачистку будівель заводу, постійно вступаючи в контактні бої з противником в умовах щільної забудови. В окремих випадках українські спецпризначенці вступали в рукопашні сутички з противником", — йдеться у матеріалі з посиланням на українську розвідку.

Журналісти пояснили, що цей агрегатний завод міг би функціонувати як своєрідна база для прикриття російських військ, які переправлялися через річку Вовча, але натомість він став для окупантів пасткою.

"Невідомо, скільки росіян залишалося живими на заводі на момент його звільнення. На початку бою, за повідомленнями, сотні росіян були розпорошені по 30 будівлях — страшна сила. Вони користувалися певною вогневою підтримкою з боку російської артилерії, розташованої на півночі, і, за повідомленнями, отримували деякі припаси, доставлені невеликими безпілотниками", — йдеться у статті.

Крім того, як пише Forbes, звільнення ПАТ "Вовчанський завод" — це також помста українських військових, чиї товариші опинилися на іншому боці жорстокої міської облоги після повномасштабного вторгнення Росії на територію України.

"Але це не означає, що українці переломили хід війни. З наближенням зими бойові дії залишаються дуже мінливими", — підсумували журналісти.

Нагадаємо, 24 вересня підрозділи ГУР звільнили від російських окупантів Вовчанський агрегатний завод у Харківській області.