В полон взяли досвідчених "вагнерівців": вони поскаржились на проблеми ЗС РФ

Двоє окупантів здались самі, інших двох Сили оборони захопили зненацька. Як з’ясувалось, один з військовополонених брав участь у марші на Москву у 2023 році.

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Нацгвардійці захопили в полон на Харківському напрямку учасника вагнерівського повстання у РФ. Деталями 25 вересня поділилась пресслужба Оперативно-тактичного угруповання "Харків".

13 бригада оперативного призначення НГУ "Хартія" поповнила обмінний фронт на Харківському напрямку. Двоє російських окупантів здалися в полон самі, інших двох захисники зненацька захопили в стрілецькому бою.

"Всі полонені — колишні ув’язнені, двоє з них — "вагнерівці" зі стажем. Один з "вагнерівців", зокрема, брав участь в поході (Євгена, — ред.) Пригожина на Москву", — повідомило командування.

Військовополонені розповіли, що через постійний вогневий вплив Сил оборони мають проходити пішки велику відстань, щоб лиш дістатись до лінії боєзіткнення. Окрім того, через вогневий контроль над логістичними шляхами ЗС РФ не можуть підвозити собі харчі з водою.

"Через це вони пили воду з калюж", — передала пресслужба скаргу полонених.

Зазначається, що розвідувальні й ударні дрони нацгвардійців також не дають росіянам можливості накопичити сили для масових атак.

Нагадаємо, офіцер спецпідрозділу ГУР "Тимура" з позивним "Вікінг" розповів, що на Вовчанському агрегатному заводі взяли в полон приблизно 20 ворожих бійців. Ще кілька десятків загарбників поповнили втрати.

Представник 33 ОМБр Назар Войтенков розповів, що захоплений у полон молодий окупант одразу видав таємниці командування. 19-річний росіянин хотів служити в Красноярську, але опинився на війні в Україні.