"Вискочив без броні та зброї": 19-річний окупант видав таємниці ЗС РФ (відео)

Представник 33 ОМБр Назар Войтенков розповів, що молодий росіянин "пробіг полем" за дроном. Зустрівши бійців ЗСУ, він одразу почав розкривати "всі свої секрети".

Related video

Українські військові захопили у полон молодого хлопця, який одразу видав секрети свого командування. Деталями 23 вересня в ефірі телемарафону поділився в.о. пресофіцера 33 окрема механізована бригада ЗСУ Назар Войтенков.

Коментар Назара Войтенкова (про військовополоненого — з 1:58)

Він розповів, що під час штурму 19 вересня на Курахівському напрямку захопили у полон російського бійця, якому лише 19 років. Він підписав контракт з ЗС РФ, бажаючи служити у Красноярську, але замість "безпечного армійського майбутнього" потрапив на війну. Перед росіянином постав вибір — загинути від скиду з дрона або здатись у полон і видати ЗСУ корисну для них інформацію.

"Він пробіг полем, ми його провели "Мавіком". Він зайшов до нас на позиції, де ми вже детальніше поспілкувалися", — згадав Войтенков.

З його слів, з’ясувалось, що парубок служив навідником БМП.

"На позиції до нас він вискочив абсолютно без броні та без зброї. Просто сховався у бліндаж, очікуючи, що ж з ним станеться далі. Чесно, коли ми тільки його зустріли з поля, він одразу почав видавати всі свої секрети", — зазначив представник бригади.

Зокрема, росіянин розкрив назви посадок, місця розташування сил, засобів та тилу ЗС РФ, локації ворожих госпіталів тощо. Войтенков підкреслив, що ця інформація буде корисною для ураження.

Нагадаємо, в.о. пресофіцера 33 ОМБр Назар Войтенков розповів, що Курахове перебуває по флангах у "відносному оточенні". ЗС РФ могли б "закрити в кільце" місто, але їм цього не дають зробити Сили оборони.

Боєць 24 ОШБр Станіслав Бунятов повідомив, що ворог почав стягувати сили в район Кремінної. З його слів, окупанти готуються до нових штурмів.