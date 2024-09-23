Витримав 5 скидів і ледь не добили свої: ЗСУ дроном взяли в полон окупанта (відео)

Окупант тиждень просидів без їжі і води, а потім вирішив здатися в полон бійцям ЗСУ, які скинули йому записку і ліки.

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На одній з ділянок фронту бійці батальйону К-2 54-ї окремої механізованої бригади дроном взяли в полон окупанта, який вижив після провального штурму ЗС РФ. Про це повідомили у пресслужбі батальйону.

Зазначається, що один з операторів БПЛА з позивним "Стайгер" виявив окупанта, який ховався на позиціях під бетонним прикриттям. Росіянина намагалися ліквідувати скидами — він врятувався від 5. Після цього росіянин виповз із укриття і попросився в полон.

Як виявилося пізніше, після провального штурму окупант тиждень просидів у своєму сховищі без їжі та з води. Бійці ЗСУ скинули йому ліки і записку з поясненням, як діяти і в якому напрямку іти.

Дорогою до українських позицій росіянин пережив атаку від російських артилеристів, які намагалися його ліквідувати.

"Окупантові все ж вдалося дістатися точки, де наші піхотинці взяли його в полон, та не без пригод. Адже росіяни залюбки вели артилерійський вогонь по своєму ж бійцю. Можливо, окупант уже усвідомив, наскільки сильно йому пощастило", — повідомили у батальйоні К-2.

Нагадаємо, що раніше в "Азові" показали, як набрали росіян у полон. Окупанти зізналися, вони не могли навіть уявити, що так "красиво", "хорошо" і "хитро" можуть взяти в полон і оцінили "прийомку" на відмінно.