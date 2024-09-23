Выдержал 5 сбросов и едва не добили свои: ВСУ дроном взяли в плен оккупанта (видео)

Оккупант неделю просидел без еды и воды, а потом решил сдаться в плен бойцам ВСУ, которые сбросили ему записку и лекарства.

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На одном из участков фронта бойцы батальона К-2 54-й отдельной механизированной бригады дроном взяли в плен оккупанта, который выжил после провального штурма ВС РФ. Об этом сообщили в пресс-службе батальона.

Отмечается, что один из операторов БПЛА с позывным "Стайгер" обнаружил оккупанта, который прятался на позициях под бетонным прикрытием. Россиянина пытались ликвидировать сбросами — он спасся от 5. После этого россиянин выполз из укрытия и попросился в плен.

Как оказалось позже, после провального штурма оккупант неделю просидел в своем убежище без еды и воды. Бойцы ВСУ сбросили ему лекарства и записку с объяснением, как действовать и в каком направлении идти.

По дороге к украинским позициям россиянин пережил атаку от российских артиллеристов, которые пытались его ликвидировать.

"Оккупанту все же удалось добраться до точки, где наши пехотинцы взяли его в плен, но не без приключений. Ведь россияне охотно вели артиллерийский огонь по своему же бойцу. Возможно, оккупант уже осознал, насколько сильно ему повезло", — сообщили в батальоне К-2.

Напомним, что ранее в "Азове" показали, как набрали россиян в плен. Оккупанты признались они не могли даже представить, что так "красиво", "хорошо" и "хитро" могут взять в плен и оценили "приемку" на отлично.