"Думали, что вы — укропы": в "Азове" показали, как "красиво" набрали россиян в плен (видео)

Россияне признали, что не могли даже представить, что так "красиво" могут взять в плен и оценили "приемку" на отлично. При чем отметили, что их — взрослых мужчин, кому за 40, набрали в плен ребята в 25.

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На одном из участков фронта трое бойцов "Азова" захватили в плен трех россиян, причем это было сделано без единого выстрела. Об этом рассказали в пресс-службе бригады.

Трое российских солдат встретили возле своих позиций бойцов, которые представились военными ВС РФ. Последние на них "наехали", что они не отвечают по рации и командование послало группу их найти. Прибывшая группа, которые назвались "разведкой ВДВ", вычитала россиян, что их должно было быть шестеро, а их трое, что они ходят без автоматов и, видимо, хотят, чтобы их "раз**бали укропы", а также возмутились, почему российские воины оделись в "мультикам" и похожи на ВСУ. Те начали оправдываться.

"Я трижды менял свое мнение. Я подумал сначала, что это — розыгрыш. Потом подумал, что это — не розыгрыш", — рассказал один из пленных.

После "задушевного" разговора с оккупантами в какой-то момент "разведка ВДВ" раскрыла карты.

"Хочу вас поздравить. Вы попали в руки чистокровного украинца. Так бывает, мужики", — сказал украинский защитник.

Россияне говорят, что их не были и им не угрожали и они не могли даже представить, что так "красиво", "хорошо" и "хитро" могут взять в плен и оценили "приемку" на отлично. При чем отметили, что их — взрослых мужчин, кому за 40, набрали в плен 25-летние парни.

Уже в плену российские военнослужащие дали показания о пути на войну против Украины и состоянии дел в армии РФ.

Напомним, что 9 сентября сообщалось, что бойцы ВСУ из Башкортостана захватили в плен БМП с экипажем ВС РФ на Покровском направлении.