"Думали, що ви — укропи": в "Азові" показали, як "красиво" набрали росіян у полон (відео)

Росіяни визнали, що не могли навіть уявити, що так "красиво" можуть взяти в полон і оцінили "прийомку" на відмінно. При чому зазначили, що їх — дорослих чоловіків, кому за 40, набрали в полон хлопці у 25.

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На одній з ділянок фронту троє бійців "Азову" захопили в полон трьох росіян, при чому це було зроблено без єдиного пострілу. Про це розповіли у пресслужбі бригади.

Троє російських солдатів зустріли біля своїх позицій бійців, які представились військовими ЗС РФ. Останні на них "наїхали", що вони не відповідають по рації і командування послало групу їх знайти. Прибула група, яка назвалися "розвідкою ВДВ", вичитала росіян, що їх мало бути шестеро, а їх троє, що вони ходять без автоматів і, мабуть, хочуть, щоб їх "роз**бали укропи", а також обурилися, чому російські вояки вдяглися в "мультикам" і схожі на ЗСУ. Ті почали виправдовуватися.

"Я тричі змінював свою думку. Я подумав спершу, що це — розіграш. Потім подумав, що це — не розіграш", — розповів один із полонених.

Після "задушевної" розмови з окупантами в якусь мить "розвідка ВДВ" розкрила карти.

"Хочу вас привітати. Ви потрапили в руки чистокровного українця. Так буває, мужики", — сказав український захисник.

Росіяни кажуть, що їх не були і їм не погрожували і вони не могли навіть уявити, що так "красиво", "хорошо" і "хитро" можуть взяти в полон і оцінили "прийомку" на відмінно. При чому зазначили, що їх — дорослих чоловіків, кому за 40, набрали в полон 25-річні хлопці.

Вже у полоні російські військовослужбовці надали свідчення про шлях на війну проти України і стан справ в армії РФ.

Нагадаємо, що 9 вересня повідомлялося, що бійці ЗСУ з Башкортостану захопили в полон БМП з екіпажем ЗС РФ на Покровському напрямку.