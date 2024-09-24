"По флангах у відносному оточенні": ЗС РФ можуть "закрити в кільце" Курахове, — боєць ЗСУ

Представник 33 ОМБр Назар Войтенков підкреслив, що окупанти хотіли висадити десанти в посадках, а натомість назавжди залишаються в українських полях. Він розповів, що на Курахівському напрямку за РФ воюють іноземці, які навіть не знають російської мови.

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Російські окупанти теоретично могли б взяти Курахове в кільце, але завдяки Силам оборони їм це не вдається. Детальніше про ситуацію на фронті 24 вересня в ефірі "Еспресо" розповів в.о. пресофіцера 33 окрема механізована бригада ЗСУ Назар Войтенков.

З його слів, на Курахівському напрямку оперативна ситуація "напружено стабільна". З 19 вересня ворог здійснив кілька штурмів, намагаючись висадити групи десантів в українських посадках, але усі їх вдалося відбити. За останні два дні були знищені понад 16 одиниць техніки та понад 60 військових особового складу ЗС РФ.

"Наразі Курахове по флангах перебуває в оточенні відносному. Тобто у випадку, якби росіяни просунулися далі на Вугледарському й Покровському напрямках, у них була б дійсно можливість зайти в тил і закрити в кільце місто Курахове. Та наразі, дякувати всім Силам оборони, їм це не вдається", — зазначив представник бригади.

Він пояснив, що на Покровському напрямку загарбників вдалося зупинити. Наразі вони вже нікуди не просуваються.

"Так само і тут. Ми їх зупинили, і жоден штурм у них не був успішним. (…) Вони просто гинуть у полях і все", — підкреслив Войтенков.

Він також розповів, що на Курахівський напрямок перекидають непідготовлені війська. Серед загарбників є такі, які "в окопи прямо з техніки забігають без броні й навіть без зброї". Під час останніх боїв на Курахівському напрямку побачили бійців-іноземців, які були завербовані РФ. В.о. пресофіцера припустив, що вони жили у Росії та погодились йти на війну через закінчення візи. Деякі військовополонені не розуміють ані російської, ані англійської мови.

"Таких тут удосталь, відверто кажучи. Чому вони йдуть служити, я не знаю. Чому не тікають, теж не знаю. (…) Просто якісь нещастя, які навіть не знають, як діяти на полі бою. Їм дають умовно базові інструкції, і далі воюйте як хочете", — повідомив військовослужбовець.

Він додав, що у Кураховому нині небезпечно, та закликав цивільне населення евакуюватися задля збереження власного життя і спрощення роботи ЗСУ.

Нагадаємо, військовий ЗСУ "Алекс" повідомив, що російські окупанти змогли увійти у Вугледар у Донецькій області та намагаються там закріпитись.

Військовослужбовець Кирило Сазонов розповів, що ЗС РФ за будь-яку ціну хочуть захопити усю Донецьку область до початку мирних переговорів.