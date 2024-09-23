"Ефектне сафарі": Таврійські десантники розбили масований штурм ЗС РФ (відео)

Російські окупанти кинули на операцію 14 бронемашин з піхотою та 6 танків. Однак досягнути ефекту несподіванки не вдалося — лише втрат.

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ЗС РФ пішли в масований штурм на Курахівському напрямку, посиливши особовий склад 20 одиницями техніки. Наступ обернувся фатальним провалом. Кадрами з фронту та деталями ввечері 22 вересня поділилась пресслужба 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади ДШВ ЗСУ.

Ворог вирішив прорвати оборону 79 ОДШБр в районі села Костянтинівка у Донецькій області. На штурм виїхали 14 бронемашин з піхотою та шість танків.

Однак досягнути раптовості загарбникам не вдалось. Українські десантники відкрили вогонь по колонах ще до того, як ті почали висування на рубіж атаки.

"Артилерія, ударні дрони, протитанкові ракетні комплекси, мінні загородження — ворог вкотре відчув на собі, що таке міць Таврійських десантників", — підкреслили в бригаді.

Під час бою два танки та дві бронемашини з десантом були спалені. Ще один танк бійці ЗСУ підбили.

"Інша техніка вдалась до ганебної втечі. Ефектне сафарі за спішеною російською піхотою влаштували наші оператори ударних дронів", — зазначили в 79 ОДШБр.

Один російський штурмовик був атакований за допомогою прицільного скиду з дрона, йому відірвало обидві ноги. Десантники попередили, що ось такий кінець чекає на тих, хто приходить на чужу землю вбивати українців.

Нагадаємо, лише за два тижні Росія втратила понад 10 важливих об’єктів на власних та тимчасово окупованих територіях.

OSINT-дослідник опублікував свіжі супутникові знімки 23-го арсеналу ГРАУ Міноборони РФ. Зазначається, що ворожі склади "перетворились на попіл".