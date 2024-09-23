Поблизу складу стояли потяги з боєприпасами: наслідки удару по 23-му арсеналу ГРАУ (фото)

Українські дрони атакували російські склади в районі Октябрського. Нові супутникові знімки показують, що частина об’єктів просто "перетворилася на попіл".

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З’явились нові супутникові фото 23-го арсеналу Головного ракетно-артилерійського управління (ГРАУ) Міноборони РФ, що розташований в районі селища Октябрський у Тверській області. Їх опублікував у соцмережі X (раніше — Twitter) американський OSINT-дослідник MT_Anderson 22 вересня.

Він зазначив, що знімки свідчать про значні пошкодження північної частини депо. Понад 58 складських будівель та кілька відкритих майданчиків "перетворилися на попіл" або були сильно пошкоджені.

"Також постраждали зони завантаження/розвантаження залізниці. Схоже, під час удару там також були потяги з боєприпасами", — зауважив OSINT-дослідник.

Удар по 23-му арсеналу ГРАУ: що вже відомо

Вночі 21 вересня РФ атакувала "зграя" БПЛА, у ворожому Міноборони заявляли про перехоплення силами ППО 101 дрона. РосЗМІ інформували, що у Тверській області під ударом опинився 23-й арсенал ГРАУ, розташований лише за 16 кілометрів від вже знищеного 107-го арсеналу під містом Торопець. У соцмережах публікували кадри масштабної пожежі.

Нагадаємо, аналітики Defense Express опублікували список із семи арсеналів ГРАУ на території Росії, до яких може дістати нова українська розробка "Паляниця".

У Росії вже вчетверте провалилось випробовування міжконтинентальної балістичної ракети "Сармат". Попри це, ще у вересні 2023-го ЗС РФ поставили її на бойове чергування.