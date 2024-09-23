Вблизи склада стояли поезда с боеприпасами: последствия удара по 23-му арсеналу ГРАУ (фото)

Украинские дроны атаковали российские склады в районе Октябрьского. Новые спутниковые снимки показывают, что часть объектов просто "превратилась в пепел".

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Появились новые спутниковые фото 23-го арсенала Главного ракетно-артиллерийского управления (ГРАУ) Минобороны РФ, расположенного в районе поселка Октябрьский в Тверской области. Их опубликовал в соцсети X (ранее — Twitter) американский OSINT-исследователь MT_Anderson 22 сентября.

Он отметил, что снимки свидетельствуют о значительных повреждениях северной части депо. Более 58 складских зданий и несколько открытых площадок "превратились в пепел" или были сильно повреждены.

"Также пострадали зоны загрузки/разгрузки железной дороги. Похоже, во время удара там также были поезда с боеприпасами", — отметил OSINT-исследователь.

Удар по 23-му арсеналу ГРАУ: что уже известно

Ночью 21 сентября РФ атаковала "стая" БПЛА, во вражеском Минобороны заявляли о перехвате силами ПВО 101 дрона. РосСМИ информировали, что в Тверской области под ударом оказался 23-й арсенал ГРАУ, расположенный всего в 16 километрах от уже уничтоженного 107-го арсенала под городом Торопец. В соцсетях публиковали кадры масштабного пожара.

Напомним, аналитики Defense Express опубликовали список из семи арсеналов ГРАУ на территории России, до которых может достать новая украинская разработка "Паляница".

В России уже в четвертый раз провалилось испытание межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат". Несмотря на это, еще в сентябре 2023 года ВС РФ поставили ее на боевое дежурство.