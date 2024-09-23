Уже в четвертый раз: в РФ провалилось испытание ракеты "Сармат", — ISW (фото)

Аналитики сообщили, что несмотря на стабильные неудачи на этапе испытаний ракету уже поставили на боевое дежурство. Возможность получать детали для предшественницы "Сармата" Кремль потерял, напав на Украину.

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Сделанные 21 сентября спутниковые снимки космодрома в Архангельской области свидетельствуют о том, что в РФ прошли неудачные испытания межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-28 "Сармат". Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) за 22 сентября.

"На снимке видно большой кратер на стартовой шахте "Юбилейная", где российские войска ранее проводили тестовые запуски ракеты "Сармат", и четыре пожарные машины, которые реагируют на активные небольшие пожары вблизи разрушенной шахты", — описали аналитики.

В разведке проинформировали, что на фото — последствия неудачного испытания "Сармата". Однако мнения относительно того, как произошел взрыв, разошлись. В частности, он мог произойти вблизи старта, во время запуска или перед запуском во время заправки.

Отмечается, что "Юбилейная" была специально переоборудована для возможности пусков "Сармата". Россия исповедуется этой ракетой заменить советскую предшественницу "Воевода". После начала войны в Украине в 2014 году соглашение о закупке деталей для "Воеводы" развалилось, поэтому страна-агрессор ускорила разработку замены ей.

Однако разработка "Сармата" неоднократно задерживалась, а последнее неудачное испытание стало уже четвертым таким на сегодня. России удалось успешно провести испытания этой ракеты только раз — в апреле 2022 года. Сообщалось, что в сентябре 2023 года ВС РФ поставили ее на боевое дежурство.

Аналитики подчеркнули, что провальное испытание не обязательно указывает на то, что ядерная триада РФ — менее эффективна, чем была раньше. Однако это свидетельствует о том, что под давлением санкций и требований к ВПК из-за войны в Украине враг продолжает прилагать усилия для разработки новых ракетных возможностей.

Напомним, 22 сентября стало известно, что испытания РС-28 "Сармат" обернулось "полным провалом". Появилась информация, что ракета взорвалась в шахте и разрушила испытательный полигон.

21 сентября были сделаны спутниковые снимки склада боеприпасов в районе поселка Каменный и аэродрома города Тихорецк в России. На обеих локациях вспыхнули пожары.