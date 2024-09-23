Вже вчетверте: у РФ провалилось випробовування ракети "Сармат", — ISW (фото)

Аналітики повідомили, що, попри стабільні невдачі на етапі випробовувань, ракету вже поставили на бойове чергування. Можливість отримувати деталі для попередниці "Сармату" Кремль втратив, напавши на Україну.

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Зроблені 21 вересня супутникові знімки космодрому в Архангельській області свідчать про те, що у РФ пройшли невдалі випробовування міжконтинентальної балістичної ракети (МБР) РС-28 "Сармат". Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) за 22 вересня.

"На знімку видно великий кратер на стартовій шахті "Ювілейна", де російські війська раніше проводили тестові запуски ракети "Сармат", і чотири пожежні машини, які реагують на активні невеликі пожежі поблизу зруйнованої шахти", — описали аналітики.

У розвідці проінформували, що на фото — наслідки невдалого випробовування "Сармату". Однак думки щодо того, як стався вибух, розійшлися. Зокрема, він міг статися поблизу старту, під час запуску або перед запуском під час заправки.

Зазначається, що "Ювілейна" була спеціально переобладнана для можливості пусків "Сармату". Росія сповідається цією ракетою замінити радянську попередницю "Воєвода". Після початку війни в Україні у 2014 році угода про закупівлю деталей для "Воєводи" розвалилась, тож країна-агресорка пришвидшила розробку заміни для неї.

Однак розробка "Сармату" неодноразово затримувалась, а останнє невдале випробування стало вже четвертим таким на сьогодні. Росії вдалося успішно провести випробовування цієї ракети лише раз — у квітні 2022 року. Повідомлялось, що у вересні 2023 ЗС РФ поставили її на бойове чергування.

Аналітики наголосили, що провальне випробовування не обов’язково свідчить про те, що ядерна тріада РФ — менш ефективна, ніж була раніше. Однак це демонструє, що під тиском санкцій і вимог до ВПК через війну в Україні ворог продовжує докладати зусиль для розробки нових ракетних можливостей.

Нагадаємо, 22 вересня стало відомо, що випробування РС-28 "Сармат" обернулось "повним провалом". З’явилась інформація, що ракета вибухнула в шахті та зруйнувала випробовувальний полігон.

21 вересня були зроблені супутникові знімки складу боєприпасів в районі селища Кам’яний та аеродрому міста Тихорецьк у Росії. На обох локаціях спалахнули пожежі.