Удар по арсеналу в Тихорецьку: з'явилися супутникові знімки масштабної пожежі (фото)

Наслідки атаки на склад боєприпасів ЗС РФ у Тихорецьку Краснодарського краю помітні з космосу. Американські аналітики називають цей об'єкт 719-ю базою артилерійських боєприпасів, на якій зберігалися північнокорейські снаряди.

Related video

На знімках з супутника Sentinel-2 за 21 вересня, помітні наслідки нічної атаки на російський склад боєприпасів, який розташований на північ від селища Кам’яний Тихорецького району — там досі триває пожежа. Про це інформують "Схеми".

Також видно, що пожежа триває і біля військового аеродрому міста Тихорецьк, який знаходиться неподалік від складу боєприпасів.

На мапі OpenStreetMap ці склади позначені, як військова частина №57229-41. У російських відкритих джерелах є згадки про приналежність цього підрозділу до центру матеріально-технічного забезпечення Південного військового округу РФ, — зазначають "Схеми".

Вашингтонський Центр стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS) також називає цей арсенал 719-ю базою артилерійських боєприпасів, яка є основною у РФ для зберігання північнокорейських боєприпасів.

Своєю чергою координатор групи "Інформаційний спротив" Олексій Копитько звертає увагу, що Тихорецьк є важливим залізничним вузлом. До того ж крім складу та аеродрому, там також розташоване велике підприємство із системи компанії "Транснефть".

І тепер уся ця інфраструктура у небезпеці, — вважає він.

Нагадаємо, що Сили оборони України 21 вересня завдали двох високоточних далекобійних ударів по ворожих арсеналах. Удари були спрямовані на 23-й арсенал ГРАУ Міністерства оборони РФ поблизу селища Октябрський Тверської області та на 719-ту базу артилерійських боєприпасів під Тихорецьком у Краснодарському краї.

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив удар по арсеналу у Тихорецьку та заявив про знищення понад 2 тисяч тонн боєприпасів, зокрема й з Північної Кореї. В повідомленні Генштабу йдеться, що склад входить в трійку найбільших баз зберігання боєприпасів та є одним з ключових у логістичній системі російських військ.