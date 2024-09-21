Удар по арсеналу в Тихорецке: появились спутниковые снимки масштабного пожара (фото)

Последствия атаки на склад боеприпасов ВС РФ в Тихорецке Краснодарского края заметны из космоса. Американские аналитики называют этот объект 719-й базой артиллерийских боеприпасов, на которой хранились северокорейские снаряды.

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На снимках со спутника Sentinel-2 за 21 сентября, заметны последствия ночной атаки на российский склад боеприпасов, который расположен к северу от поселка Каменный Тихорецкого района — там до сих пор продолжается пожар. Об этом информируют "Схемы".

Также видно, что пожар продолжается и возле военного аэродрома города Тихорецк, который находится неподалеку от склада боеприпасов.

На карте OpenStreetMap эти склады обозначены, как воинская часть №57229-41. В российских открытых источниках есть упоминания о принадлежности этого подразделения к центру материально-технического обеспечения Южного военного округа РФ, — отмечают "Схемы".

Вашингтонский Центр стратегических и международных исследований (CSIS) также называет этот арсенал 719-й базой артиллерийских боеприпасов, которая является основной в РФ для хранения северокорейских боеприпасов.

В свою очередь координатор группы "Информационное сопротивление" Алексей Копытько обращает внимание, что Тихорецк является важным железнодорожным узлом. К тому же кроме склада и аэродрома, там также расположено крупное предприятие из системы компании "Транснефть".

И теперь вся эта инфраструктура в опасности, — считает он.

Напомним, что Силы обороны Украины 21 сентября нанесли два высокоточных дальнобойных удара по вражеским арсеналам. Удары были направлены на 23-й арсенал ГРАУ Министерства обороны РФ вблизи поселка Октябрьский Тверской области и на 719-ю базу артиллерийских боеприпасов под Тихорецком в Краснодарском крае.

Генеральный штаб ВСУ подтвердил удар по арсеналу в Тихорецке и заявил об уничтожении более 2 тысяч тонн боеприпасов, в том числе и из Северной Кореи. В сообщении Генштаба говорится, что склад входит в тройку крупнейших баз хранения боеприпасов и является одним из ключевых в логистической системе российских войск.