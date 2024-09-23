Мінус штаби та склади БК: Сили оборони за 2 тижні знищили 15 важливих об'єктів ЗС РФ (карта)

Вибухи та знищення обʼєктів фіксувалися на тимчасово захоплених територіях Донецької та Запорізької областей, а також у шести регіонах РФ.

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Російські окупанти за останні 2 тижні втратили понад 10 важливих об'єктів на території РФ та окупованих територіях України. Сили оборони успішно знищили склади з озброєнням і бази росіян. Про це пише телеграм-канал Збройні сили України. Війна з окупантами".

Загалом за 2 тижні у росіян мінус 5 складів з БК, 2 склади паливно-мастильних матеріалів (ПММ), 8 баз/КП/штабів. Вибухи фіксувалися на тимчасово захоплених територіях Донецької та Запорізької областей, а також у шести регіонах РФ.

Які об'єкти були атаковані:

Нагадаємо, що внаслідок атаки на склад РФ з БК в Тульській області з'явилися величезні вирви розміром від 50 до 90 метрів. На складах зберігалися ракети для комплексів "Іскандер" і "Точка-У", північнокорейські ракети KN23, ракети до РСЗВ "Град", а також керовані авіаційні бомби.