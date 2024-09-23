Мінус штаби та склади БК: Сили оборони за 2 тижні знищили 15 важливих об'єктів ЗС РФ (карта)
Вибухи та знищення обʼєктів фіксувалися на тимчасово захоплених територіях Донецької та Запорізької областей, а також у шести регіонах РФ.
Російські окупанти за останні 2 тижні втратили понад 10 важливих об'єктів на території РФ та окупованих територіях України. Сили оборони успішно знищили склади з озброєнням і бази росіян. Про це пише телеграм-канал Збройні сили України. Війна з окупантами".
Загалом за 2 тижні у росіян мінус 5 складів з БК, 2 склади паливно-мастильних матеріалів (ПММ), 8 баз/КП/штабів. Вибухи фіксувалися на тимчасово захоплених територіях Донецької та Запорізької областей, а також у шести регіонах РФ.
Які об'єкти були атаковані:
- влучання в базу ЗС РФ в Бердянському районі Запорізької області;
- склад БК, Воронезька область РФ;
- склад паливно-мастильних матеріалів (ПММ) в Волоконовському районі Бєлгородської області;
- база ЗС РФ в Мелітополі, Запорізька область;
- влучання в склад БК та базу росіян в Маріупольському районі Донецької області;
- склад ПММ в Чернігівці Запорізької області;
- база ЗС РФ в Токмаку, Запорізької області;
- військова частина ЗС РФ, Брянська область РФ;
- 2 склади БК і база ЗС РФ у Тверській області Росії;
- аеродром Шайковка у Калузькій області РФ;
- база ЗСРФ та склад БК у Краснодарському краї РФ.
Нагадаємо, що внаслідок атаки на склад РФ з БК в Тульській області з'явилися величезні вирви розміром від 50 до 90 метрів. На складах зберігалися ракети для комплексів "Іскандер" і "Точка-У", північнокорейські ракети KN23, ракети до РСЗВ "Град", а також керовані авіаційні бомби.