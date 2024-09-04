Удар по полігону росіян поблизу Бердянська: стало відомо про втрати окупантів

Прильоти сталися по полігону в селі Новопетрівка Бердянського району. Шпиталь в самому Бердянську переповнений, тож поранених почали звозити до окупованого Токмака.

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3 вересня на військовому полігоні російських окупантів в районі окупованого Бердянська в Запорізькій області пролунали вибухи. Внаслідок атаки є поранені та загиблі росіяни. Про це в своєму телеграм-каналі повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, прильоти сталися по полігону в селі Новопетрівка Бердянського району.

"Схоже, сценарій Бабах-Тарама, лише з кращим результатом. Наші джерела кажуть, що шпиталь в Бердянську переповнений, тож частково везли до Токмака. По цифрам прозвучало "до х*я", що з досвіду вказує на рахунок понад десять. З урахуванням обставин розшифровувати в цифрах не стали. І так — добре. Відплата прийшла там, де не чекали", — йдеться в повідомленні.

Андрющенко додав, що російські окупанти та колаборанти називають Бердянськ "город ждунов".

"Щось мені підказує, що бердянці не проти. Доводять це полігонами. Тому знов, безмежно вдячні всім, хто в окупації забезпечує нашу відплату та наближає деокупацію", — написав радник міського голови.

Українське командування поки що удар по полігону в Новопетрівці не коментувало.

Нагадаємо, що російські окупанти зранку 4 серпня завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Вручили в порожній готель. Є постраждали серед містян, які опинилися поруч з місцем вибуху.